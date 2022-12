1923: di cosa parla il prequel di Yellowstone? Data di uscita, trama, curiosità

Tra le serie tv che stanno spopolando nell’ultimo periodo, compare Yellowstone, che dato il suo successo, non è più limitata ad un solo prodotto. Si tratta di un intero universo creato da Taylor Sheridan, infatti attorno alla serie madre abbiamo anche un prequel ed un sequel: 1883 e 1923.

Yellowstone è una serie tv ambientata in un ranch in Montana, gestito dalla famiglia Dutton. Il successo è stato decretato da un insieme di fattori quali le vicende dei protagonisti che hanno tenuto incollati i telespettatori e spinto a volerne sapere di più, le ambientazioni e il cast, composto da attori di eccellenza come Helen Mirren e Harrison Ford nei panni di Jacob e Cara Dutton.

Di cosa parlerà 1923?

1923 racconterà le vicende della nuova generazione della famiglia Dutton, sullo sfondo un periodo difficile quale l’espansione in Occidente, la Grande Depressione e il Proibizionismo in Montana.

Paramount ha già diffuso la sinossi ufficiale:

“1923, il prossimo capitolo della storia delle origini della famiglia Dutton, introdurrà una nuova generazione di Dutton guidati dal patriarca Jacob (Ford) e dalla matriarca Cara (Mirren). La serie esplorerà l’inizio del XX secolo quando le pandemie, la storica siccità, la fine del proibizionismo e la Grande Depressione afflissero la frontiera che i Dutton chiamano casa”

Quando esce 1923?

Lo showrunner Sheridan ha programmato la realizzazione di due stagioni entrambe da otto episodi.

La prima puntata della prima stagione è uscita qualche giorno fa, è dunque disponibile dal 19 dicembre su Paramount, tuttavia bisognerà aspettare la pausa delle vacanze invernali per visionare i successivi episodi che verranno trasmessi ogni domenica dal 1 gennaio 2023.