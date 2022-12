Chi è Augusta Iannini, moglie di Bruno Vespa? Chi sono i loro figli?

Augusta Iannini è la moglie di un noto conduttore e giornalista italiano, Bruno Vespa. I due fanno coppia da tantissimi anni, visto che si sono sposati nel lontano 1975. Sono stati sempre molto innamorati, anche se lei ha preferito tenersi lontano dai riflettori. Ma chi è la moglie di Vespa? Cosa fa nella vita? La coppia ha avuto dei figli? Conosciamola meglio.

Augusta Iannini, chi è la moglie di Bruno Vespa

Augusta Iannini è questo il nome della moglie di Bruno Vespa. La donna è nata a L’Aquila nel 1950 e si è laureata in giurisprudenza presso La Sapienza di Roma. Ha iniziato a fare carriera come magistrato nel lontano 1977. E’ stato tra il 1980 ed il 1983 che ha assunto il titolo di magistrato di sorveglianza sulle carceri e poi ha lavorato successivamente come istruttrice presso il Tribunale di Roma. Nel 2012 è poi diventata vice presidente dell’Autorità Garante. Nel corso di questi anni ha ricevuto diversi premi, come quello di Cavaliere dell’Ordine della Legion D’Onore nel 2009.

L’incontro con il marito, i figli

Bruno Vespa e Augusta Iannini si sono conosciuti diversi anni fa durante un incontro per affari. I due si sarebbero innamorati e poi sposati nel 1975. Dalla loro relazione sono nati poi due figli, ovvero Federico e Alessandro. Il primogenito è nato nel 1979 ed è un giornalista radiofonico e scrittore. Alessandro, nato qualche anno dopo ha invece seguito le orme della madre ed è un avvocato. Nonostante siano trascorsi davvero tanti anni, Vespa e Augusta sono molto innamorati. Il loro segreto d’amore? “Una vita ricca di passioni e interessi anche diversi. A me piace camminare e adoro la montagna, lui preferisce andare in barca. Bruno ama la lirica, io di più il cinema. Così non ci annoiamo mai”. Queste le parole dichiarate da Augusta un pò di tempo fa nel corso di un’intervista.