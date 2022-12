Chi è Madalina Ioana Filip, l’esplosiva creator nota come Mady Gio che spopola tra OnlyFans e gaming?

Nessuno può in alcuna maniera negare che sia esplosiva, un po’ come nessuno può negar che qualcuno sia un bravo ragazzo durante il suo compleanno.

E che abbia un grande seguito, lo dicono i numeri (un milione e 200mila follower a fronte di zero profili seguiti, come una vera diva, su Instagram – ma oltre due milioni di follower su TikTok).

Parliamo di Madalina Ioana Filip, content creator (tra gaming, cosplay e contenuti un po’ più piccantini su OnlyFans) anche nota con il soprannome di Mady Gio.

Originaria della Romania, come abbastanza evidente dal nome, è in realtà cresciuta in Italia – a Varese.

E grazie a OnlyFans (e agli introiti derivanti dalle altre piattaforme) è riuscita a svoltare.

Come in altre vicende raccontate qua e là sui media, che quasi sembrano incoraggiare l’avvio di una carriera di questo tipo, anche lei faceva un lavoro semplice (la cameriera) prima di diventare cameriera e guadagnare “più di 100mila euro al mese” – come raccontato ai microfoni de La Zanzara.

Intervenuta al programma di Cruciani e Parenzo si è raccontata, svelando alcuni segreti e alcuni dettagli su quello che potrebbe essere il suo futuro (anche a luci rosse).

Innanzitutto, Madalina ha raccontato come sia contentissima di aver intrapreso questa carriera e che lo sono anche in famiglia: “Magari l’avessi fatto prima. Ho fatto la cameriera per 10 anni nel ristorante di famiglia. A casa sono tutti contenti, anche la bisnonna. Dice che finché non uccido nessuno e pago le tasse, si può fare tutto”.

Quindi, su come è iniziata la sua carriera e come potrebbe avere dei risvolti ancor più osé:

“Io giocavo ai videogiochi su TikTok e Twitch, e i miei fans mi hanno consigliato di fare dei video. Ha funzionato senza fare il nudo da subito. Adesso faccio solo il topless. Un video con il seno scoperto costa 250 euro. Mentre delle foto semplici 70. Il porno? Lo farò, ma per adesso non mi sento pronta”.

Ma Madalina è sposata?

Parrebbe di no:

“Ero sposata prima di OnlyFans, adesso sono single, ma il mio ex marito e io siamo rimasti in ottimi rapporti. Lui è ancora il mio manager, nel suo lavoro è molto bravo. Abbiamo anche fatto la festa del divorzio”.

L’ex marito è un ottimo manager, per un lavoro che è tutt’altro che semplice – in barba a quello che si potrebbe pensare:

“Il lavoro non è una passeggiata serve sempre una idea nuova per guadagnare le cifre che prendo io. È un lavoro come tutti gli altri, è un lavoro che mi piace ed è quasi una benedizione. Prima ero una suora, grazie a OnlyFans mi sono aperta mentalmente”.