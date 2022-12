The Witcher: Blood Origin, ci sarà un seguito? Cosa sappiamo dello spin-off?

The Witcher: Blood Origin è il prequel di The Witcher. Disponibile su Netflix dal 25 dicembre, lo spin-off è ambientato circa 1200 anni prima gli eventi della serie madre. Sullo sfondo viene rappresentata quella mitologia che i fan hanno imparato a conoscere tramite i romanzi e i videogiochi omonimi.

Nel tentativo di dimenticare che Henry Cavill non vestirà più i panni di Geralt Di Rivia dalla quarta stagione di The Witcher, gli sceneggiatori hanno voluto offrire al pubblico una storia con nuovi personaggi.

The Witcher: Blood Origin – trama

Gli eventi sono ambientati all’epoca della Congiunzione delle sfere, ovvero il momento in cui i mondi di elfi, umani e mostri si sono fusi in un unico solo. In 4 episodi vediamo quali sono stante le vicende che hanno portato alla nascita del primo Witcher e in particolare notiamo come i sette personaggi principali, capeggiati da Éile e Fjall tenteranno di sconfiggere il cattivo Belor e le creature mostruose provenienti dai pòrtali di altri mondi. I due protagonisti, sebbene appartengano a clan diversi metteranno a tacere le loro controversie per un obiettivo maggiore.

The Witcher: Blood Origin – ci sarà una seconda stagione?

Al momento è difficile a dirsi. In primis il prequel ha ricevuto non troppe recensioni positive, dovute per lo più alla creatività che si sono concessi gli sceneggiatori che si sono allontanati da libri e videogiochi per improvvisare un universo che tuttavia va a cambiare le regole della serie madre e di ciò che sapevamo riguardo i personaggi.

In secondo luogo è presto per fare supposizioni ma una speranza ci viene data dalla showrunner Lauren Hissrich: “I libri raccontano una storia e noi li stiamo adattando, quindi quando la storia dei libri finirà troveremo una conclusione naturale anche per la nostra serie. Ma Blood Origin ci mostra che ci sono così tante altre storie che non abbiamo il tempo di esplorare nella serie principale, storie che nemmeno Sapkowski forse non ha esplorato così bene come avrebbe voluto. Le possibilità sono tantissime.”

Se comunque dovesse mai esserci una seconda stagione, questa debutterebbe nell’inverno del 2024 ma per saperlo con certezza bisognerà aspettare un annuncio della piattaforma.