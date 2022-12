Chi è Beatrice Mariani, moglie di Giovanni Floris? I due hanno figli?

Beatrice Mariani, chi è la moglie di Giovanni Floris il noto conduttore televisivo e giornalista italiano? Di lui sappiamo tanto, ovvero che è nato a Roma il 27 dicembre 1967 ed è un giornalista, saggista, scrittore, conduttore e autore televisivo. Ma cosa sappiamo della moglie?

Beatrice Mariani, chi è la moglie di Giovanni Floris

La donna è nata il 26 giugno 1967 a Roma. E’ stata da sempre appassionata di scrittura, sin dalla giovinezza e si è iscritta così al liceo classico. Successivamente ha continuato gli studi e si è iscritta alla facoltà di Scienze politiche con indirizzo economico presso l’Università LUISS di Roma. Dopo aver conseguito il titolo di studio, poi, ha iniziato a lavorare per diverse aziende nel suo settore, come la Fondazione Censis, Istituto di Studi e Analisi Economica. Ma non finisce qui, visto che Beatrice ha poi lavorato anche con la Croce Rossa e presso la prestigiosa Università La Sapienza di Roma.

La loro vita privata, hanno dei figli?

I due stanno insieme da diversi anni e dal loro amore sono nati due figli, ovvero Valerio e Fabio. La loro relazione è piuttosto solida e sono una delle coppie più longeve del mondo dello spettacolo. Oltre a condividere la loro vita privata, i due hanno anche condiviso parte del loro lavoro, visto che insieme hanno scritto la sigla del programma Di Martedì e quella del 2017, dal titolo Sixteen Tons. A dire dallo stesso Floris a Tv sorrisi e canzoni, pare che l’idea di questa canzone sia stata proprio della moglie.“CI È PIACIUTA PERCHÉ METTE INSIEME MUSICA FAMILIARE E TEMI SOCIALI, SOPRATTUTTO QUELLO DEL LAVORO“, questo quanto aggiunto da Floris.