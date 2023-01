Vite al Limite, che fine ha fatto Joyce Del Viscovo? Cosa sappiamo di lei oggi: quanto pesa e quanto pesava

Tra i programmi televisivi più amati trasmessi su Real Time vi troviamo sicuramente Vite al limite, una docu-serie alla quale diverse persone decidono di partecipare per combattere quella che viene definita una brutta malattia ovvero l’obesità. E tra i protagonisti della trasmissione in questione vi troviamo sicuramente Joyce Del Viscovo. Ma esattamente, quanti chili ha perso e soprattutto che fine ha fatto?

Joyce Del Viscovo grande protagonista di Vite al limite

Una grande protagonista del programma di Real Time Vite al limite che ha scelto quindi di affidarsi alle cure del Dottor Nowzaradan è stata Joyce Del Viscovo la cui storia è stata seguita dai telespettatori con grande passione ed interesse. Diversi sono stati infatti gli episodi che hanno raccontato il suo percorso all’interno della nota clinica nel corso dell’ottava stagione del programma. Joyce ha partecipato con un unico obiettivo ovvero quello di riuscire a combattere l’obesità e tornare quindi in possesso della sua vita. Al momento della sua partecipazione alla trasmissione la donna aveva soltanto 44 anni e pesava 344 kg. Un peso questo a causa del quale da circa 3 anni non riusciva addirittura nemmeno più a muoversi. Proprio questo è stato il motivo che l’ha spinta a prendere la decisione di voler cambiare la sua vita.

Che fine ha fatto Joyce Del Viscovo

Grazie alla sua partecipazione alla docu-serie sopracitata Joyce Del Viscovo è riuscita a perdere 62 kg ma dopo tale perdita ha comunque deciso di non seguire più il piano di dimagrimento e abbandonare il programma prima dei 12 mesi. Ma quindi, che fine ha fatto? Cosa sappiamo di lei oggi? In realtà sono davvero poche le informazioni emerse negli ultimi tempi, per non dire nulle. Infatti non vi sono tracce della donna né sui social e nemmeno in altri posti. Probabilmente ha deciso di allontanarsi dal mondo della televisione per vivere la sua vita in privato, senza alcuna pressione mediatica.