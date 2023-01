Chi è Andrea Rigonat, il marito di Elisa Toffoli? I due hanno figli?

Siete curiosi di sapere chi è il marito di Elisa? scopriamolo insieme!

Andrea Rigonat ed Elisa – compagni da decenni

Andrea Rigonat è il marito di Elisa ma anche membro della sua band. E’ infatti chitarrista solista e produttore musicale. E’ presente nella vita di Elisa da circa il 1996, quando conosce una delle sue coriste e se innamora prima di avvicinarsi ad Elisa e capire che sarebbe stata lei la donna della sua vita.

Rigonat nasce a Gorizia nel 1976, si diploma al conservatorio di Firenze nel 1993 e nel corso della sua carriera ha collaborato con diversi artisti del panorama musicale tra cui Mengoni, Tiziano Ferro,Laura Pausini, Francesco Renga e Francesca Michielin.

Nel 1996 entra nella band di Elisa ed ancora oggi è al suo fianco. Nel 2001 ha accompagnato la cantante a Sanremo, partecipando alla sua vittoria con il brano Luce.

Da questo sodalizio lavorativo è sbocciato anche l’amore. Ufficialmente i due stanno insieme dal 2008, anche se la cantante aveva una cotta per lui già da tempo prima. Nel settembre del 2015 i due sono convolati a nozze, sposandosi a Grado, in Friuli Venezia Giulia, dopo sette anni di relazione. La coppia voleva essere sicura di fare il passo decisivo e non volevano sposarsi senza conoscersi approfonditamente.

A proposito del marito, Elisa Toffoli ha dichiarato: “l’anima di Andrea è qualcosa di incredibile e puro”. Ha aggiunto anche che l’amore può sempre finire e che è qualcosa di misterioso, pertanto l’unica cosa che può fare è cercare di esprimerlo attraverso la musica.

La loro unione ha portato anche alla nascita di due bambini. Emma Cecile, nata il 22 ottobre 2009 e Sebastian, nato il 20 maggio 2013. A quest’ultimo è stata dedicata la canzone “A modo tuo” scritta da Ligabue per Elisa.

Al contrario di molti personaggi famosi, Andrea Rigonat non ha problemi nel condividere vita pubblica e privata, sul suo account Instagram (non ufficiale) infatti posta chicche professionali e familiari.