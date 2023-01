Chi sono Luì e Sofì, i Me contro Te? Luigi Calagna e Sofia sono davvero fidanzati? Età, carriera, curiosità

I Me contro Te, conosciuti anche come Luì e Sofì, sono due giovani youtuber e influencer che hanno conquistano non poco successo soprattutto tra i giovanissimi.

Il loro canale YouTube è attivo ormai da qualche anno (otto anni, per la precisione) e conta circa 6 milioni e mezzo di iscritti.

Luì e Sofì, all’anagrafe Luigi Calagna e Sofia Scalia hanno aperto il loro canale Youtube nel 2014, il successo è arrivato con il video intitolato “IL PRIMO VIDEO DI LUÌ E SOFÌ”.

Ma chi sono Luì e Sofì?

Luigi Calagna è nato a Palermo il 6 dicembre 1992 ed è quindi un sagittario. Anche Sofia Scalia è nata a Palermo, il 14 gennaio del 1997, ed è un capricorno.

In più occasioni i due hanno raccontato di aver iniziato a fare video su Youtube quasi per caso, con un filmato dedicato alla Maze Runner Challenge ma con il tempo hanno fatto diventare la loro passione un vero e proprio lavoro (e anche ben remunerato, siamo certi, dati i numeri importantissimi).

Ma non solo internet: i due sono approdati anche al cinema all’inizio del 2020 con il loro primo film ‘Me contro Te – La vendetta del Signor S’ – capace di incassare 9 milioni e mezzo di euro (superando nella prima settimana di programmazione negli incassi un mostro sacro, anche in termini di guadagni al botteghino, come Checco Zalone con il suo ‘Tolo Tolo’).

In seguito sono usciti altri due capitoli di quella che è stata una vera e propria trilogia: Me contro Te – Il film: Il mistero della scuola incantata (incasso di 4 milioni di euro al botteghino) e nel 2022 Me contro Te – Il film: Persi nel tempo.

Del gennaio 2023 (le uscite sono diventate annuali, qualsi come i cinepanettoni) è l’uscita di Me contro Te – Missione Giungla.

Tra le tante soddisfazioni del duo, non possiamo non menzionare come il loro canale YouTube sia stato anche premiato dal MoiGe alla Camera per i contenuti educativi proposti.

Me contro Te, curiosità e possibile matrimonio

Come immaginabile, i due non sono legati solo professionalmente: nella vita sono infatti una coppia anche dal punto di vista sentimentale, già dal 2013.

E qualche tempo fa, durante una gita al Lago di Como, Luì ha chiesto la mano di Sofì che – commossa – ha detto “Sì”.

In realtà, i due non si sono ancora sposati e non è nota alcuna data ma i fan attendono trepidanti.

Così come attendono trepidanti eventuale prole: durante un’intervista al Corriere della Sera, hanno raccontato di volere figli e non solo.

I due hanno anche raccontato cosa hanno fatto dei loro guadagni (e, a giudicare da quello che si sono potuti permettere, si tratta di cifre importanti): “Abbiamo reinvestito nei vari progetti e comprato casa a Milano, Siamo fortunati – dice Luigi –lavoriamo senza pensare prima ai soldi, ma alla libertà di fare quello che ci piace”.

(Post scritto da Sara Fonte il 26 agosto 2020. Rieditato, ampliato e ripubblicato dalla redazione il 15 gennaio 2023)