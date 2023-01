Vite al limite, Karina Garcia come sta oggi? Quanto pesava e quanto pesa?

Vite al limite, chi è Karina Garcia una delle protagoniste del programma di grande successo di Real time? Come sta oggi dopo aver affrontato un lungo percorso insieme al Dottor Nowsaradan? Conosciamo meglio la sua storia, quanto pesava quando è entrata per la prima volta nella clinica di Houston e quanti chili ha perso.

Vite al limite, chi è Karina Garcia

Karina Garcia è stata una delle protagoniste della sesta stagione del programma Vite al limite. La donna ha 41 anni circa e vive a Converse in Texas. Un giorno, avendo raggiunto una condizione ormai davvero esasperata ed un peso di circa 287 kg, ha deciso che fosse arrivato il momento di dire basta e chiedere aiuto al Dottor Nowsaradan. Così, a circa un anno di distanza dal suo ingresso in clinica, Karina è riuscita a perdere ben 107 kg arrivando ad un peso di 180 kg. Il suo è stato un cambiamento davvero straordinario, una trasformazione incredibile che ha lasciato tutti particolarmente sorpresi. La paziente, dopo tanti sacrifici è riuscita a raggiungere comunque il suo obiettivo.

Il suo percorso all’interno del programma

All’interno del programma, più volte Karina ha raccontato la sua storia, dicendo di essersi sempre rifugiata nel cibo per affrontare le difficoltà che la vita le ha posto davanti. Per tutte queste ragioni, anno dopo anno ha messo su peso, arrivando a pesare ben 287 kg. Anche la salute ha iniziato ad avere delle conseguenze e così Karina ha deciso di intervenire una volta per tutte. Dapprima si è sottoposta ad una dieta ferrea, ma equilibrata riuscendo a perdere tanto peso. Poi si è sottoposta ad un intervento di bendaggio gastrico che le ha dato modo di perdere ancora più peso. Infine, si è sottoposta ad un intervento per rimuovere la pelle in eccesso. Oggi Karina è una donna nuova, sicuramente più sicura di se stessa e più forte.