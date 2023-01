Chi è Riccardo Pezzali, presidente di Profunghi e Boss in Incognito?

Chi è Riccardo Pezzali, il Presidente di Profunghi e protagonista di Boss in incognito? L’uomo è il protagonista della trasmissione, docu-reality condotto da Max Giusti che andrà in onda oggi lunedì 16 gennaio in prima serata, alle ore 21.20 su Rai 2. Conosciamo meglio Pezzali.

Chi è Riccardo Pezzali, il Presidente di Profunghi

L‘uomo, è il presidente di Profunghi, l’azienda che da circa quattro generazioni è impegnata nella produzione e commercializzazione di vari tipi di funghi coltivati. Ma non finisce qui, visto che Pezzali è anche il protagonista di Boss in incognito, il programma condotto da Max Giusti ed in onda questa sera su Rai 2. Profunghi, ha sede a San Cesareo, in provincia di Roma ed ha ben 5 siti produttivi che si trovano tutti intorno ai Castelli Romani. In totale è dislocata su 13 mila mq di coltivazioni, vanta 130 dipendenti e produce 50 mila quintali di funghi all’anno.

La partecipazione di Pezzali a Boss in Incognito

Riccardo andrà ad affiancare i suoi dipendenti durante la partecipazione al programma. Duilio avrà un compito speciale, ovvero insegnare a preparare i letti di coltivazione, e poi Veronica invece condurrà i dipendenti all’interno della fungaia per mostrare loro come raccogliere i porcini. Ramona invece andrà a preparare il misto trifolato. Max Giusti, nellle vesti di Josè, andrà ad incontrare Alina e insieme si occuperanno della sgambatura e confezionamento dei funghi champignon. Grazie a questa esperienza, il Presidente potrà conoscere più a fondo la propria azienda, con tanto di punti di forza e le criticità presenti, per migliorare e ottenere risultati più importanti.