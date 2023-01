Chi è la compagna di Maurizio Lastrico? Ecco cosa sappiamo della sua vita privata

Un volto molto noto della televisione italiana è sicuramente Maurizio Lastrico ovvero il celebre attore, comico e cabarettista italiano diventato particolarmente noto al pubblico in seguito alla sua partecipazione a Camera Cafè e Zelig. Ma cosa sappiamo della sua fidanzata?

Chi è Maurizio Lastrico

Maurizio Lastrico è nato a Genova il 31 marzo del 1979 ed è un noto attore, comico e cabarettista. Nel 1998 ha ottenuto il diploma come operatore turistico e nel corso dello stesso anno ha anche vinto il premio per la migliore sceneggiatura per il cortometraggio “Molto piacere, sono io”. Oltre che un attore Lastrico è anche un famoso comico e cabarettista che nel 2007 ha preso parte alla quarta stagione di Camera Cafè mentre invece nel 2009 ha preso parte a Zelig Off su Canale 5 e nel 2010 a Zelig sempre ma in prima serata. Nel corso degli anni successivi ha poi preso parte ad altri programmi di successo tra cui Le Iene, Don Matteo, diMartedì ecc.

Chi è la fidanzata di Maurizio Lastrico

Se della vita professionale di Maurizio Lastrico sappiamo tante cose ecco che lo stesso non si può dire della sua vita privata. Questo perché l’attore e comico ha sempre mostrato una particolare riservatezza sull’argomento. Per un determinato periodo al nome di Lastrico era stato associato quello della collega Maria Chiara Giannetta alla quale però sembrerebbe legarlo un semplice rapporto di amicizia. La fidanzata infatti sembrerebbe essere una ragazza di nome Elisabetta a proposito della quale però sono poche le informazioni trapelate. Secondo alcuni rumors sembrerebbe che l’incontro sia avvenuto prima della pandemia e quindi prima del lockdown e nello specifico in Teatro. I due infatti facevano parte della stessa compagnia e lavorando insieme si sono innamorati. Proprio nel corso di un’intervista rilasciata a YouMovies l’attore ha parlato del rapporto con la compagna affermando che questo tende a crescere ogni giorno sempre di più e che proprio grazie al lockdown hanno scelto di vivere insieme.