GF Vip 7, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 28: “Non parliamo di femminismo please”

Dai ragazzi che forse a sto giro ci liberiamo davvero di Nonni’. Non ha più il biglietto di ritorno e quindi avanti tutta è il momento giusto!!! Non iniziate a dire “no ma a sto giro buttiamo fuori pinco pallo tanto nonni’la buttiamo fuori al prossimo televoto” perché non lo accetto. Ragazzi no! Non ci sarà una prossima volta a breve distanza, mandiamola a casa ora!

Vi rendete conto che questo gf deve arrivare fino ad aprile? Ma sono proprio sicuri di questa decisione? Io ieri sera non so come ho fatto a stare sveglia sinceramente. La noia mamma mia. Eppure avrebbero un sacco di cose da mostrare perché i vipponi si scannano ogni santo giorno. Per quanto abbia amato l’asfaltata di Patty lipstick a Wilma c’era proprio bisogno di un loro confronto? Ma a noi dell’incontro di Nikita con l’ex del quale non ci ricordavamo neanche più, cosa può interessare? Per me questi sono blocchi inutili soprattutto quando ci sono un sacco di cose da mostrare. Perché non fare vedere il video del presunto accordo tra Oriana e la Murgia per litigare? Cosa poi accaduta guarda caso? Perché non mostrare tutto quello che si dicono i gieffini alle spalle, nessuno escluso? Lì si creerebbe il caos per davvero. Invece no ammorbiamoci con le clip delle coppiette fake.

Io sono fermamente convinta che una donna possa avere tutti gli uomini che vuole, esattamente come un uomo, e sono altrettanto convita che purtroppo ci sia ancora un pensiero molto maschilista su questa questione. È innegabile che un uomo che ha più storie è un latin lover mentre una donna è una zo***la. Oriana è quindi libera di mettersi sotto le coperte con chi vuole e io non la giudicherò mai per questo. Io Oriana la giudico per il suo essere fake in tutto. Non vedo la spontaneità che vedono molti in lei. Proprio ieri raccontava a Nicole che quando si mette ad origliare dietro ai divani lo fa apposta perché sa che al pubblico fa ridere. Questa ragazza studia ogni mossa. È un personaggio pazzesco nel reality ed è sicuramente una protagonista, ma vi prego non facciamone un simbolo femminista. Ho letto commenti in giro per il web in cui si parla di Oriana come di una nuova paladina delle donne. Non scherziamo per favore. Lei è paladina di sé stessa se mai. Ragazzi non insultatemi ma io non riesco a farmi piacere del tutto Alberto. Carino, educato, il suo blocco di ieri sulla cotta non corrisposta per Donnamaria bellina, ma non so mi sembra troppo simile a Zorzi. Il fatto è che di Tommaso ce n’è uno e si vede. Anche lui fa lo show all’interno del GF, ma non ha la forza comunicativa di Tommaso e viene schiacciato dai due Edoardo. Anche lui ha un amore non corrisposto come Zorzi con Opponi. Anche lui lancia frecciatine pungenti, ma non abbastanza da innescare dinamiche. Probabilmente mi sbaglio io ma non riesco a non metterlo a confronto con Zorzi e purtroppo il confronto lo perde nettamente.

Al televoto ci sono Nikita, Wilma, Giaele, Alberto, Sarah e George. Eh sì amici George è ancora nella casa: sono due mesi che non sento la sua voce, ma c’è. Io salvo Nikita perché finché continueranno a sparlare di lei, anche pesantemente, io la salverò. Più fanno così e più la amo. Voglio ricordarvi di far uscire Wilma con una frase epica di Patty lipstick di ieri sera: “Quando uscirai vedrai che tra le due la vincente non sei tu”.

Per oggi è tutto, alla prossima, baci velenosi a tutti

GF Vip 7, i migliori meme della ventottesima puntata

Caro @GrandeFratello propongo uno scambio equo: fai rientrare Patty Lipsticks e lascia andare Nonní #GFVip pic.twitter.com/QP3cW22hgU — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 16, 2023