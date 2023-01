Gf Vip, il conduttore Alfonso Signorini interviene in modo piuttosto duro sulle scene mandate in onda e sul comportamento dei gieffini. Sul settimanale Chi, diretto proprio da Alfonso Signorini, sono apparsi dei commenti poco carini nei confronti del reality di Canale 5. Un telespettatore nel dettaglio avrebbe lasciato un commento poco carino nei confronti del programma e si sarebbe rivolto direttamente ad Alfonso Signorini.

Gf vip, il reality finisce sotto accusa per il comportamento dei vip

“Caro Alfonso, in queste due stagioni e mi spiace dirlo il buon gusto della trasmissione è sceso di parecchio e con esso anche il mio interesse. Quest’anno abbiamo toccato quasi il fondo con alcuni personaggi come Antonella, Dana, Nikita, Davide, Andrea ed Antonini”. Queste le parole del lettore che di certo non hanno fatto piacere al conduttore. In realtà il telespettatore si sarebbe scagliato anche contro Alfonso Signorini, mostrando grande delusione nei suoi confronti. Il telespettatore avrebbe lamentato il fatto che i concorrenti non fanno altro che avere comportamenti ritenuti negativi, visto che comunque il programma è visto per lo più anche da bambini. L’uomo ci è andato giù in modo piuttosto pesante, dicendo che i concorrenti sono “pessimi esempi di vita” e “squallidi personaggi che sono maggiormente tutelati”. Alfonso avrebbe letto una critica arrivata da un’altra lettrice di Chi, la quale avrebbe parlato degli attuali gieffini dicendo che quest’anno “lasciano a desiderare”. Dopo le polemiche lo stesso Alfonso è intervenuto per rispondere ai telespettatori e lettori di Chi.

“Il Grande Fratello Vip continua a tenere banco tra gli argomenti più discussi e il pubblico come sempre si divide. C’è chi ama un personaggio, chi lo detesta, chi si appassiona a una storia d’amore e chi ci vede solo una strategia per continuare a rimanere nel gioco. Ci sono tanti sostenitori e altrettanti detrattori, ma tutti ne parlano, quindi non lascia indifferenti”: queste le parole di Alfonso, che ha comunque annunciato che a fine edizione si esporrà in maniera più ampia per dire quello che pensa.

Caos su Attilio Romita dopo la frase su Pelizon

Rimanendo sul fronte dei comportamenti non impeccabili, finisce nel caos anche lui, l’ex anchorman della Rai, per una battutaccia fatta su Nikita Pelizon.

Il giornalista si è lasciato sfuggire una considerazione sulla Pelizon, durante la chiacchierata con Oriana Marzoli e Sarah Altobello:“Io non riesco ad immaginarmi una cosa di sesso con Nikita. Non mi fa sangue. Non mi verrebbe la voglia di strappare il perizoma a morsi, ma proprio per niente”. Queste le parole del giornalista, che hanno lasciato senza parole Luca Onestini che era presente alla conversazione.

Allo stesso modo, gli utenti sul web non sono rimasti indifferenti – tra chi s’è espresso contro di lui con epiteti forti (che potete immaginare) e chi gli fa notare: “Attilio potrebbe essere tua figlia, che schifo e che imbarazzo”.