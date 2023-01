Uomini e Donne, meglio prima o adesso? | Le pillole de La Velenosa

In questi giorni mi sono imbattuta in un’intervista del Corriere della Sera a Costantino Vitagliano. Lui è stato il primo vero tronista di Uomini e Donne e ha avuto all’epoca un successo stratosferico. Nell’articolo infatti racconta dei tanti guadagni ottenuti grazie alla popolarità che gli ha dato il programma di Maria De Filippi. Si è comprato più di una casa e si è tolto ogni sfizio. Ha fatto un film, ha scritto un libro, era ospite fisso a Buona Domenica da Costanzo, ha lavorato a Stranamore per non parlare delle numerose serate nelle discoteche. Lui dal programma uscì con Alessandro Pierelli e molte persone hanno sognato seguendo il loro amore, il tronista però ha spiegato che: “Era tutto vero, in quei 40 minuti di tv. Poi, avevo altre vite, mi beccavano con le ragazze Jacuzzi e ad Ale in diretta, io dicevo che era un set…”. Tutto finto quindi. Dopo Costantino vennero altri tronisti e troniste molto amati, e coppie uscite dal programma ancora stanno insieme e hanno costruito una famiglia insieme. Pian piano però il trono classico ha perso punti agli occhi del pubblico. Forse perché i partecipanti ora vanno solo per visibilità e non più con lo scopo di trovare l’amore? Può essere visto che sono più i tronisti che abbandonano senza scegliere, che infrangono le regole, che mentono e scelgono solo per avere il favore del pubblico per poi lasciarsi dopo poco. Ma voi vi ricordate il trono di Sara Affi Fella? Questa ragazza partecipò al programma e scelse pure alla fine avendo il fidanzato che l’aspettava a casa! Vi ricordate di Nicola chiuso nell’armadio? Pura goduria trash. Quella storia ci ha appassionato per mesi. Poi è arrivato il trono over, con Gemma, Ida, Barbara, Giuliano, Riccardo, Roberta, Giorgio, Isabella e Armando per citarne qualcuno, e ha preso il sopravvento. È così amato e seguito che la produzione ha unito i troni. Se prima c’erano 2 puntate dedicate al trono classico e tre al trono over, ora hanno unito i due troni, perché gli ascolti del classico colavano a picco. Con la solita genialità Maria ha così riacceso gli ascolti. Io gli over li amo, sono così trash e tremendi che non posso farne a meno. Sarà poi che anch’io sono una boomer, ma li trovo molto più interessanti. Il trono classico ormai lo trovo davvero noioso. Per me sono imperdibili le discussioni di Tina e Gemma, le pettinature di Armando,i pianti di Ida, i pizzoni di Roberta, il “non facciamo passare questo messaggio” di Riccardo. Anche tra gli over ci sono molti imbrogli e raramente nascono coppie, ma sono così divertenti e surreali che non riesci a staccare gli occhi dallo schermo. Vi dico la verità lo guardo anche perché vedendo quello che combinano mi sento una persona davvero meravigliosa: alzano la mia autostima.

Voi siete d’accordo? Preferivate Uomini e Donne del passato o preferite questo attuale?

Alla prossima pillola, baci velenosi a tutti