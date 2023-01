GF Vip 7, bullismo o fanatismo? | Le pillole de La Velenosa

Negli ultimi anni quando va in onda il GF Vip si creano tanti fandom diversi. Ci sono persone che seguono davvero H24 quello che accade ai loro beniamini nella casa, registrando tutto in modo da avere sempre un video come prova di quello che dicono. Su Twitter in particolar modo, se si consulta l’hashtag del GF Vip si può vedere una vera e propria guerra tra fandom. Ma questi fandom fanno davvero bene ai concorrenti o sono più un danno? Mi spiego meglio. Mai come quest’anno si grida al bullismo per qualsiasi parola fuori posto da parte dei vipponi. Escludendo il caso Bellavia del quale davvero si può parlare di bullismo, per il resto trovo tutto davvero esagerato. È vero dentro la casa alcuni concorrenti sono presi di mira più di altri. Quest’anno infatti mi sono ritrovata molto ad empatizzare con Nikita, proprio per gli attacchi secondo me eccessivi che riceve. Ma da qui a parlare di bullismo per me ce ne passa. Su Twitter ormai è tutto un taggare il Codacons per farlo intervenire, un taggare gli sponsor per chiedergli di dissociarsi, taggare tutti i blog accreditati perché facciano un articolo a favore del proprio beniamino… Mi pare davvero troppo.

Antonino non ha voluto fare la tinta ai capelli di Oriana: è bullismo.

Antonella dice a Oriana che passa da un uomo all’altro: è bullismo

Oriana imita la parlata di Nikita: è bullismo

Micol dice che Antonella è limitata mentalmente: è bullismo.

Io sono d’accordo che a volte i gieffini dicono cose davvero forti, ma non scomodiamo temi importanti come il bullismo per favore. Che poi vorrei vedere queste persone che gridano al bullismo se non sparlano mai nella loro vita andando anche un po’ oltre. Per di più gridano al bullismo lasciando dei commenti sui social terribili, dimostrandosi esattamente identici a chi criticano. Addirittura i parenti dei concorrenti a volte intervengono per chiedere ai fandom di essere meno “tossici” . L’ultimo esempio è Michela Dal Moro, sorella di Daniele che è intervenuta su Twitter perché il fandom oriele ha bloccato un aereo per il fratello, perché secondo loro andava contro Oriana. Capite la follia? Bloccare un aereo, gridare al bullismo, far intervenire il Codacons. Parliamo di un gioco TV alla fine e una volta concluso i vipponi li ritroveremo tutti a cena insieme alla faccia di chi ha “lottato” per loro, esattamente come è successo per i concorrenti della scorsa edizione. Soleil disse in più interviste che non avrebbe mai più avuto rapporti con Alex Belli e non più tardi di due settimane fa erano a cena insieme, anche con Delia. Capite? Ma perché vi dovete scannare? Io lo guardo sapendo cosa guardo, un programma trash che non ha più nulla di reale. Anche a me piace più qualcuno e meno un altro e lo paleso alla grande, ma da qui a farmi il sangue amaro ce ne passa… Voi che ne pensate? Siete fanatici o lo guardate con un certo distacco?

Alla prossima pillola, baci velenosi a tutti