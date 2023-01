Federico Fashion Style sull’ex Porcu: “Gli ho detto che ero gay, perché è rimasta con me? Le faceva comodo?”

Oggi a Verissimo, il popolare hairstylist ha svelato le confessioni sulla sua omosessualità all’ex

Nella puntata di sabato 21 gennaio 2023 di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin su Canale 5, è stato ospitato Federico Lauri, in arte Federico Fashion Style. Il noto hairstylist si è raccontato per la prima volta dopo la separazione dalla compagna Letizia Porcu da cui ha avuto la figlia Sophie Maelle. In particolare, Lauri ha fatto coming out confidando che l’ex compagna era già a conoscenza della sua omosessualità e che non ha mai rivelato nulla per proteggere la figlia nata nel 2017.

“Se io un domani decido di dire a mia figlia che papà è innamorato di un uomo, devo essere io a dirlo” ha esordito così Federico Fashion Style a Verissimo. “A differenza sua io le mie esperienze gliele ho raccontate apertamente, lei non mi ha mai detto nulla” ha poi aggiunto l’hairstylist parlando questa volta delle sue confessioni fatte all’ex compagna Letizia. ” Mi ha semplicemente detto ‘ ti rimarrò per sempre vicina e io le sono rimasto vicino” ha inoltre confidato Lauri sulla reazione di Porcu riguardo la sua omosessualità. Infine, il conduttore de Il Salotto delle Meraviglia si è chiesto apertamente sempre riguardo la madre di sua figlia: “E dico: perché sei rimasta con me? Forse ti faceva comodo la situazione? Ha tramato cose che non posso dirti, ma mi fa male”.

Insomma, che cosa è successo tra i due? Che cosa avrà tramato la Porcu di così doloroso alle spalle dell’ex compagno? Non ci resta che attendere le prossime indiscrezioni.