Scream 6, quando esce? Sarà l’ultimo? Cosa sappiamo del sesto capitolo della saga

Scream 6 sta tornando! Il sesto capitolo della saga torna al cinema. Cosa sappiamo in proposito?

Da poco la Paramount ha rilasciato il trailer della saga cult horror, datata 1996 ad opera di Wes Craven, che ha creato in Ghostface uno dei killer più spietati del mondo cinematografico. Nelle prime immagini lo si vede scatenato mentre dissemina panico a New York, nuova location del film, lasciando dietro di sé una scia di sangue mai come le precedenti.

“Nella città che non dorme mai, nessuno ti sentirà urlare” viene detto nella clip rilasciata che va ad anticipare l’uscita di Scream VI nelle sale, prevista il 9 marzo 2023.

Al momento non sappiamo se si tratterà o meno dell’ultimo capitolo della saga, quello che è certo è che Ghostface è entrato nell’immaginario comune, anzi, ha una sua identità e risponde ai fan. Proprio la sua figura aveva anticipato una data che si è pensato potesse essere quella dell’uscita del film, con un twitter:

“Looks like we have a spill. Clean up on aisle 1 and 19. Gonna need a mop AND body bag. #ScreamVI”.

Ed in risposta ad una fan che aveva chiesto se fosse la data di rilascio del trailer, lui ha risposto: “Cosa sei, un detective? Non mi piacciono i detective!”

Scream 6 – Trama e Cast

Nel nuovo capitolo di Scream VI, Samantha e Tara Carpenter ed i gemelli Chad e Mindy Meeks si lasceranno alle spalle Woodsboro nel tentativo di dimenticare ciò che è avvenuto e si trasferiranno a New York, tuttavia senza successo. Ghostface infatti tornerà a tormentarli ed assisteremo ad una nuova sfilza di omicidi perpetrata dal killer.

Novità di questo nuovo capitolo sarà l’assenza di Neve Campbell, l’attrice interprete di Sidney Prescott, che ha lasciato il franchise a causa di una disputa con la Paramount, e David Arquette, poiché il suo personaggio è morto in Scream V.

Nel ruolo delle sorelle Carpenter ci sono invece Melissa Barrera e Jenna Ortega, reduce del successo in Mercoledì e che rende questo nuovo capitolo ancora più atteso dai fan.

Non mancheranno i volti storici di Courteney Cox (Gale Weather), e Hayden Panettiere (Kirby Reeds). La prima ha dichiarato che portare Ghostface a New York aggiungerà nuovi elementi alla storia rendendola ancora più terrificante, mentre Melissa Barrera sottolinea come sia passato poco tempo per i protagonisti dagli ultimi avvenimenti, il trauma è ancora fresco e sarà interessante notare come ognuno di loro porterà quel peso.