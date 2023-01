Che Dio ci aiuti, chi prenderà il posto di Suor Angela dopo l’addio di Elena Sofia Ricci?

Che Dio ci aiuti, una delle fiction più amate di Rai 1 ha detto addio alla protagonista principale ovvero Elena Sofia Ricci. Chi prenderà adesso il posto di Suor Angela? Tanta commozione nel corso della puntata dello scorso 19 gennaio, quando il pubblico di Rai 1 ha assistito all‘addio dell’attrice alla fiction, alla quale ha preso parte per tantissimi anni, circa 13. Chi prenderà adesso il suo posto?

Che Dio ci aiuti, l’addio di Suor Angela

Il suo addio era già stato annunciato, mentre adesso è più che ufficiale. Nella serata del 19 gennaio abbiamo assistito ad una puntata davvero molto emozionante e commovente per il pubblico di Rai 1 e affezionato della fiction. Suor Angela ha lasciato così la fiction, dopo 13 anni. Adesso tutti si chiedono chi possa essere la sua sostituta e cosa accadrà alla fiction dopo questo addio eclatante. A dare qualche spiegazione al riguardo è stata la collega Fiorenza Pieri, che ha rilasciato un’intervista molto interessante a Fanpage.“Il mio ruolo di Suor Teresa non è assolutamente una sostituzione. Suor Angela e Elena Sofia Ricci sono insostituibili, sono stata molto contenta di lavorare con lei in quei pochi giorni preziosi e con grande gioia mi ha consegnato uno spazio all’interno della serie. Ma non prendo il suo posto”. Queste le parole dell’attrice che ci ha tenuto a precisare, dunque, che il suo ruolo in Che Dio ci aiuti non è per niente una sostituzione.

Chi prenderà il posto di Suor Angela?

In un secondo momento, Fiorenza ha lanciato un’altra indiscrezione dicendo che all’interno della fiction ci sarà una promozione che interesserà un altro personaggio. Stando a quanto riferito dalla stessa, la protagonista di Che Dio ci aiuti, sarà Azzurra, “il perno del convento degli Angeli Custodi”, che è anche diventato il punto di riferimento di vari personaggi. Per chi non lo sapesse, il ruolo di Azzurra è interpretato da Francesca Chillemi. “L’ha vista passare dalla ragazzina scapestrata che era all’inizio alla novizia. Sarà lei a raccogliere il testimone di Suor Angela“. Queste ancora le parole dell’attrice che ha anche dato delle anticipazioni su ciò che vedremo nelle prossime puntate.