Chi è Piccolo G di Amici di Maria De Filippi? Il giovane è approdato nel programma di Maria nella categoria canto ed è giovanissimo, visto che ha 22 anni. Ma cosa sappiamo di lui e della sua vita privata? Conosciamolo meglio.

Chi è Piccolo G di Amici, biografia

Il suo vero nome è Giovanni Rinaldi ed ha 22 anni. È nato in provincia di Macerata ed esattamente a Pollenza nel 2000 ed ha iniziato ad avvicinarsi al mondo della musica sin da piccolo, visto che a 12 anni ha iniziato a suonare la chitarra. A 16 anni, invece, ha intrapreso una carriera come freestylef per strada, avvicinandosi al mondo del rap. Ha iniziato a farsi chiamare Junior G. Ha iniziato così ad avere un discreto successo, con i brani intitolati Non lo sai e Ho fame.

Ha avuto modo di studiare chitarra, una delle sue più grandi passioni. È stato nel mese di aprile 2020 che è tornato sulla scena musicale con il nuovo nome, ovvero Piccolo G, e con il singolo Gridano prodotto da David Ice. Nel suo video, tra l’altro, sono comparsi noti artisti come Madame e Izi.

Nel 2022 approda nella scuola di Amici 22, dove è entrato a far parte della squadra capitanata da Rudy Zerby, conquistando tutti con la sua bravura e non solo.

Curiosità su Piccolo G

I suoi brani usciti nel 2016 sono stati pubblicati su Spotify e Youtube, ottenendo un grande successo soprattutto tra i più giovani. In questi anni ha partecipato ad un contest organizzato dall’etichetta rap Honiro, raggiungendo la quarta posizione. Ha pubblicato poi un brano intitolato Nike e tuta, mentre nel mese di maggio 2022, è arrivato il brano Canzoni d’amore.

Vita privata: Piccolo G è fidanzato?

Purtroppo, riguardo la sua vita privata non abbiamo molte informazioni, visto che Giovanni è stato sempre molto riservato (ed è anche difficile ottenere informazioni in tal senso dai suoi social – nessun indizio su Instagram, dove è seguito da 60000 follower). Tutto fa presupporre però, che fosse single nel momento in cui è entrato nella scuola più ambita d’Italia. Il motivo? In questi mesi si è tanto avvicinato alla cantante Federica, intraprendendo con lei una relazione, fatta di alti e bassi. È molto attivo sui social, dove ha un grande seguito, soprattutto adesso che è un allievo della scuola di Amici.