Quanto guadagna Ezio Greggio? Cosa sappiamo del cachet per puntata a Striscia e degli altri introiti

Quanto guadagna Ezio Greggio, il conduttore di Striscia la notizia per eccellenza? Sicuramente non possiamo fare i conti in tasca al famoso comico e attore piemontese ma con qualche informazione fornita dallo stesso nel corso di qualche intervista, possiamo cercare di capire meglio quali possano essere i suoi introiti. Facciamo un po’ di chiarezza in ta senso.

Quanto guadagna Ezio Greggio, il conduttore di Striscia la notizia?

Il conduttore per eccellenza del Tg satirico di Canale 5 è uno dei volti tv più amati di sempre. Nato a Cossato, in provincia di Vercelli, il 7 aprile 1954, Ezio ha assunto diversi ruoli nel corso della sua carriera, passando da quello di comico, a quello di attore e conduttore televisivo. Ha trascorso praticamente tutta la sua vita sotto i riflettori e questo ci fa capire soltanto una cosa, ovvero il fatto che abbia sicuramente avuto modo di guadagnare tanto. Il suo conto in banca non deve essere così irrisorio.

Andando a vedere i suoi guadagni con Striscia la notizia: a quanto ammontano? Stando ad alcune indiscrezioni reperibili sul web, il conduttore percepirebbe un compenso di circa 24mila euro a puntata. Insomma, una cifra importante che sarebbe maggiore rispetto a quella percepita da Enzo Iacchetti, che da sempre è il suo compagno di avventura, il quale percepirebbe all’incirca 18 mila euro a puntata. Ovviamente si tratta di indiscrezioni, visto che lo stesso non ha mai apertamente parlato di questo.

Il patrimonio di Ezio Greggio

Sulla base di quanto sopra detto, viene facile capire che il conduttore abbia un patrimonio davvero da sogno. Si stima che per 4 stagioni, ovvero dal 2009 al 2013, Mediaset abbia versato una cifra di circa 23 milioni di euro al conduttore. Nello specifico 12 milioni sarebbero finiti nelle tasche del conduttore per le sue prestazioni. L’azienda avrebbe versato anche 2,5 milioni al famoso comico per l’esclusiva. Il resto, ovvero 8 milioni circa, sarebbe stato destinato ad una società che ha sede a Dublino, dove sarebbero arrivati circa 8 milioni. Ma per quale motivo in Irlanda? Pare che si tratti di una questione legata al fisco, visto che in Italia l’aliquota supera il 40%, mentre in Irlanda la ritenuta è del 30%. Riguardo gli altri introiti, sappiamo che per Paperissima, ad esempio, Greggio abbia percepito 60mila di cachet a puntata. In totale, Mediaset sborserebbe circa 6 milioni di euro all’anno al conduttore. Capirete che ipotizzare a quanto ammonti il suo intero patrimonio è davvero difficile, visto che Ezio vanta una carriera molto importate e fatta di tantissimi impegni e progetti in tv e non solo.