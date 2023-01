GF Vip, c’è una grande truffa in atto | Decine di migliaia di euro sottratti ai fan

Si sta tanto parlando nel corso degli ultimi giorni della truffa degli aerei al GF Vip di cui ha parlato anche Alfonso Signorini nel corso dell’ultima puntata del GF Vip. Ma esattamente cos’è successo?

La truffa degli aerei al GF Vip 7

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 7 andata in onda lo scorso lunedì 23 gennaio il conduttore Alfonso Signorini e Giulia Salemi hanno affrontato un argomento molto particolare ovvero quello legato alle truffe social di cui molte persone purtroppo rimangono vittime. Nello specifico il presentatore ha parlato della truffa degli aerei rivelando che una finta fan di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sembrerebbe aver aperto una raccolta per poter organizzare un aereo per la coppia. Purtroppo però la motivazione legata alla raccolta non era reale e la ragazza sembrerebbe essere scomparsa con 12 mila euro.

Le parole di Signorini sulla truffa

Nello specifico Signorini ha raccontato quanto accaduto affermando di aver saputo che su Twitter e sui social una ragazza raccoglieva dei soldi per l’aereo e poi ha fatto perdere ogni traccia di se stessa. “Ha raccolto 12 mila euro” ha precisato Signorini, parole alle quali si sono poi aggiunte quelle di Giulia Salemi che ha confermato quanto detto dal presentatore affermando che la ragazza dopo aver raccolto i soldi sopracitati ha disattivato l’account social ed è scomparsa. Poi l’appello ai telespettatori ai quali la Salemi e Signorini hanno consigliato di prestare molta attenzione alle truffe online: “Purtroppo c’è, fa parte di quell’aspetto tossico di questo programma che c’è. Vergognatevi”.

La reazione dei fan truffati

I fan truffati dalla finta fan di Oriana e Daniele sono rimasti molto colpiti dal fatto che il conduttore abbia scelto di affrontare l’argomento in diretta televisiva. E proprio ai social hanno affidato i propri pensieri affermando di essere contenti del fatto che si sia parlato della truffa in diretta. Molti hanno poi commentato in modo simpatico e ironico affermando di essere stati presi in giro ma allo stesso tempo di essere diventati famosi.