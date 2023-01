Bosch il diavolo dalle ali d’angelo | Curiosità sul documentario di Rai 5

Affascinante già nel titolo, Bosch il diavolo dalle ali d’angelo è il documentario che terrà compagnia all’ora di pranzo il pubblico di Rai 5. Interamente dedicato all’artista e al suo mondo, scopriamo insieme qualcosa di più in merito al programma.

Bosch il diavolo dalle ali d’angelo, info sull’artista

Il documentario è stato interamente impostato per fornire allo spettatore le informazioni più esplicite e più recondite dell’artista. Hieronymus Bosch è stato un pittore contemporaneo di Leonardo da Vinci. Vive un periodo storico e culturale molto particolare, ovvero quando sta avvenendo la definitiva rottura con il Medioevo e l’avvento dell’umanesimo.

L’attenzione della trasmissione si focalizza in particolare sulle sue opere, poche ma del tutto autentiche. Parliamo infatti di circa 8 disegni e una ventina di dipinti. Sono quasi tutti conservati nei più grandi musei del mondo. Nonostante la sua impronta artistica sia scarna, il mondo dell’arte ha tanto rispetto per i suoi capolavori e la sua capacità di esprimersi con schizzi e colori.

Le rivelazioni sul pittore

Nel documentario non si smette mai di mettere in evidenza il modus operandi dell’artista nonché il suo modo di concepire la realtà. E lo si fa attraverso un’acuta analisi dei suoi dipinti, contestualizzandoli ovviamente nel periodo storico di riferimento. Questi dipinti che vengono analizzati danno prova del rapporto che il Bosch aveva con la società del tempo, ma dimostrano anche il suo modo unico di vedere le cose, soprattutto per il periodo storico particolare avuto nel XV secolo.

Non sono stati pochi gli storici e specialisti d’arte, come Joseph Léo Koerner e Reindert Falkenburg a rievocare la vita di Hieronymus Bosch ed a rivelare retroscena della sua vita, che hanno influenzato il suo genio e le sue opere. L’artista si distingueva per la sua originalità e per il fascino infinito che inseriva nei suoi dipinti.

Come nasce il documentario

Il documentario Bosch il diavolo dalle ali d’angelo nasce con lo scopo di ricordare questa figura molto importante nel mondo dell’arte. Viene realizzato a cura di Eve Ramboz e Nathalie Plico. Viene prodotto da Ina in collaborazione con France Telévisions.