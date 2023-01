Skam 6 si farà? Cosa sappiamo fino ad ora sulla sesta stagione

Skam 6 s farà? sembrerebbe proprio che Netflix abbia annunciato un rinnovo!

Dopo il finale della quinta stagione ogni speranza sembrava perduta. Sembrava proprio infatti che Skam avesse chiuso i battenti, considerando le scene dell’ultima puntata che sembravano un vero e proprio addio non soltanto dei protagonisti ad una parte della loro vita nella serie ma anche degli stessi attori ai fan. Eppure è di poche ore la notizia di un rinnovo. Netflix ha infatti annunciato che la sesta stagione di Skam ci sarà!

Skam 6 – quando esce?

Essendo ancora una notizia data in via ufficiosa, attraverso le pagine social, non abbiamo ancora una data di rilascio per la sesta stagione della serie. Si suppone che possa uscire nell’autunno 2023 o nei primi mesi del 2024. Eppure, l’improvvisa novità ha fatto brillare gli occhi a quei telespettatori che si erano rassegnati a non vedere sviluppate le storie degli altri personaggi.

Gli stessi showrunner Ludovico Bessegato e Alice Urciolo si erano dichiarati disponibili per un eventuale seguito:

“Se ci fosse chiesta e se ci fossero ancora idee e storie da raccontare, non vediamo ragioni per cui finire una storia che abbiamo iniziato a raccontare quattro anni fa”.

Anche Federico Cesari (Martino) si era detto totalmente d’accorso “Skam è casa, è famiglia, ha rappresentato tanto per tutti noi. Quindi assolutamente sì, senza neanche sapere di cosa parlerà”.

Partendo dalla versione norvegese, l’ultima stagione ha iniziato a distaccarsene riscuotendo successo con la storia di Elia e della problematica del micropene. Prima di lui, le stagioni precedenti sono state dedicate ad Eva, Martino, Eleonora e Sana, ed ognuna di queste ha trattato temi legati al mondo adolescenziale e non. Sono stati esplorati l’omosessualità, il rapporto conflittuale con i genitori, è stata trattata la tematica religiosa ed in generale quanto l’amore sia impattante nella complicata fase dell’adolescenza.

Ma cosa vedremo in Skam 6?

Le storie da raccontare sono molte. Si pensa che la prossima stagione potrà essere dedicata a Federica e alla tematica del corpo e degli standard di bellezza, ma si potrebbe dare uno spazio anche a Silvia o Luchino.

Sicuramente le ambientazioni saranno diverse, infatti con Elia si è concluso il capitolo scolastico. I ragazzi sono cresciuti e dovranno affrontare le prime responsabilità da persone adulte.