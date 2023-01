GF Vip, Donnalisi: questo non è amore | Le pillole de La Velenosa

Al GF Vip quest’anno una delle coppie più discusse è quella formata da Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi ribattezzati dai fan i Donnalisi. La storia è sempre stata un sali e scendi di emozioni. I due ragazzi sono estremamente diversi e hanno sempre faticato a trovare un punto d’incontro. Antonella un terremoto, una che nel bene e nel male è una delle protagoniste di questa edizione. Una che non lascia indifferenti, o la ami o la odi, non esiste la via di messo con lei. Molto immatura, priva di ironia e autoironia e vittima per scelta. Edoardo più pacato, molto ironico e autoironico, intelligente e creativo, molto geloso. Già dall’inizio in pochi credevano al loro amore, perché come è stato detto più volte la Fiordelisi sembrava più interessata ad Antonino Spinalbese. Ha dirottato le sue complete attenzioni su Donnamaria solo quando il padre, entrato nella Casa per farle una sorpresa le ha fatto capire che fuori la coppia piaceva. Ora, i due ragazzi si sono presi e mollati più volte ma quello che ho sentito questa notte spero metta la parola fine per davvero a questa relazione davvero tossica. Antonella l’ho detto più volte è simpatica come gatto attaccato (dove tutti sappiamo) è pesante e infantile, ma Edoardo spesso usa parole verso di lei tremende. Già precedentemente disse che era vomito, catarro schifo, le diede della zo***la e sono all’ordine del giorno i vergognati e gli imbecille. Questa notte però ha detto:

“Andiamo a letto insieme, iniziamo una roba e a un certo punto io mi fermo. Dico, no guarda non ce la faccio, non mi va e mi sposto. Lei ha cominciato a fare una scenata “sei una mer*a, nessuno mi ha mai rifiutata così”, io adesso non mi ricordo bene cosa faceva, cosa diceva e per un attimo ho avuto un lampo di terrore, dicendo che adesso lei si inventa che io ho fatto… non so se è chiaro… se poi tu ci colleghi “mi ha messo le mani addosso” e io non ero così lontano dalla realtà in quel momento… potrebbe inventarsi che io l’ho menata… capito? “Perché sei aggressivo? Perché alzi la voce?” piangendo sotto la coperta, stavamo in salotto… le levo le coperte e non stava piangendo. È una che per me è pericolosa perché in un momento di rabbia si può inventare che io le ho messo le mani addosso.

Non è mai stata una storia d’amore pulita, vera. È sempre stato un provocare, stuzzicare, gli dà fastidio questo e io lo faccio, sempre. Da un certo punto di vista ti stimola qualcosa, non so come dire, ma non mi ha mai dato sicurezza, tranquillità, ogni giorno mi sono svegliato con l’ansia di dire chissà cosa si inventa per farmi rosicare. Lei non è mai stata innamorata di me. Questa non è neanche una relazione tossica, perché lei mi ha preso per il cu*o. Non dico che lei non abbia mai provato niente per me, sicuramente si è affezionata, ma l’amore è farti stare tranquillo… mi sento dire che non sono più affettuoso, dolce, che non la difendo più, quando fino a ieri siamo stati sempre appiccicati a farci le coccole… perché lo fa? Per fare la vittima, perché è interessata al gioco. L’ho sempre detto. Ho fatto finta di cambiare idea per un certo periodo di tempo…

Quando la Murgia mi dice “lei è migliorata per te, o…” e non dice niente ma mi fa intendere… e io forse penso che quella cosa non l’ha più fatta perché ha fatto una figura di mer*a, ma non con me… se colleghi i puntini e pensi che il padre le ha detto che Edoardo va bene… Lei parla sempre degli altri… “Sonia mi ha detto questo… Alfonso mi adora…”. Un giorno eravamo qua e non dicevamo niente, lei ha cominciato a parlare da sola e ho avuto la sensazione che stesse parlando con la telecamera… la regina, gli scacchi, l’alfiere… ha fatto un discorso da soap opera. Il fatto dello schiaffo… lei ha detto che io le ho messo le mani addosso, qua dentro se dici una cosa del genere…”.

Capite la gravità? Come puoi pensare della persona che ami che è pericolosa e che quando meno te lo aspetti potrebbe accusarti addirittura di averle messo le mani addosso. No non ci siamo. Il GF dovrebbe mettere da parte per un momento le dinamiche e lasciare che questi ragazzi vivano la loro esperienza da separati. Si fanno solo del male insieme.

