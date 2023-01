L’Eredità 27 gennaio 2023, Lisa non indovina la parola alla sua prima ghigliottina

Nella puntata di quest’oggi – 27 gennaio 2023 – è arrivata al gioco finale de L’Eredità Lisa, neo-campioenssa.

Alla ghigliottina, la campionessa s’è ritrovata a concorrere per la cifra di 45.000 euro dopo tre dimezzamenti e s’è trovata dinnanzi alle seguenti cinque parole indizio scelte dagli autori del quiz per indovinare la parola misteriosa di oggi:

Consiglio

Teatro

Forza

Prendere

Inverni.

La campionessa, dopo il canonico tempo di riflessione, ha scritto la sua parola sul cartoncino, optando per Atto.

Ma non era Atto la parola scelta dagli autori per vincere la ghigliottina bensì Dieci.

Queste le spiegazioni di quest’oggi circa le scelte degli autori (eventuali virgolettati sono del padrone di casa Flavio Insinna – parecchi riferimenti filmici quest’oggi):

Dieci inverni è un riferimento al pluripremiato film del 2009 con Isabella Ragonese: Camilla e Michele Riondino.

Mare Forza dieci “per gli appassionati di navigazione”, sebbene il termine non esistea tecnicamente.

Prendere Dieci – “speriamo anche in condotta”.

Il consiglio dei Dieci “il massimo organo di governo di Venezia”

Teatro delle Dieci “per ricordare il Maestro Gino Landi” (coreografo e regista morto dieci giorni or sono).