Titanic torna al cinema | Quando esce il remake del colossal di James Cameron?

Titanic torna al cinema! Per il 25esimo anniversario del film di James Cameron, si torna nelle sale per rivivere la tragica storia del transatlantico e dell’amore tra Jake e Rose.

Il kolossal vincitore di ben 11 Academy Ward tra cui come miglior film, miglior regia, costumi, colonna sonora e montaggio, ritorna in una nuova versione.

Titanic sarà infatti presentato in versione 3D e 4K al cinema, dal 9 febbraio 2023 in occasione dell’avvicinarsi di San Valentino, per far rivivere al pubblico l’emozionante racconto della nave da sogno affondata nel 1912, dopo le prime ore del suo viaggio inaugurale a causa dello scontro con un iceberg.

Titanic – il successo senza tempo

Sin dal suo esordio nel 1998, Titanic ha riscosso un enorme successo. In primis ha portato sul grande schermo due volti allora sconosciuti, quelli di Leonardo di Caprio e Kate Winslet. In secondo luogo ha riproposto in chiave romantico- drammatica la storia dell RMS Titanic, la nave progettata per essere il collegamento diretto tra America ed Europa, per far vivere a milioni di immigrati il “sogno americano”.

A rendere più intensi i momenti chiave della pellicola, hanno contribuito la colonna sonora, di cui ricordiamo principalmente “My Heart will go on” di Celine Dion e la storia d’amore. Jake e Rose sono due ragazzi come tanti, in cui in molti avrebbero potuto identificarsi all’epoca. Appartenenti a classi sociali diverse, i sentimenti che provano l’un l’altro sono tanto forti che rimarranno intatti anche oltre la morte.

Titanic è stato il film del record. Considerato un’ icona degli anni 90, ha fatto innamorare intere generazioni, che si sono commosse e hanno versato fiumi di lacrime. Ed ora, James Cameron vuole dare la stessa opportunità alle nuove generazioni con la visione al cinema, su grande schermo.

Rimasto per mesi in programmazione dopo la sua uscita, ha battuto ogni sorta di record diventando uno dei film più apprezzati al mondo, inserito tra i migliori, record che è stato battuto soltanto dagli stessi film del regista Avatar e Avengers.

Intanto le prevendite per acquistare i biglietti del film che attualmente rimane al terzo posto al botteghino per incassi (2,194 miliardi) sono aperte.