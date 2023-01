GF Vip, la situazione sta sfuggendo di mano | Le pillole de La Velenosa

Non so quante volte ho già scritto che amo il GF. Lo seguo dalla prima edizione e mi è sempre piaciuto. Col passare degli anni però il format è molto cambiato, più che un reality ormai è una fiction. Hanno tutti un copione e gli autori fanno il bello e il cattivo tempo. Ma con l’avvento dei social è diventato tutto esagerato. Ci si dimentica che in fondo è un gioco. Ci si dimentica che quelle dentro la Casa sono persone e non bambole alle quali fare cose a nostro piacimento. Una settimana un concorrente è amato e quella dopo, perché magari non si è comportato come vorremmo, viene affossato. Si usano termini esagerati come aggressione, bullismo, violenza, tutto per dare contro a chi non piace. Non è più fare il tifo per il preferito ma demolire gli altri. Non c’è più la leggerezza di una volta, e la situazione a molti sta sfuggendo di mano. Vi parlo di quello che capita a me in prima persona. Addirittura i parenti dei gieffini mi scrivono in privato per dirmi di rimuovere qualche post (sulla mia pagina facebook) per dirmi che scrivo cose fake, che sono di parte. Io sto esaurendo! Tanto che per la prima volta in 20 anni sto guardando il live pochissimo, il giusto per fare i post e le varie opinioni. Il clima è irrespirabile. Non mi stancherò mai di dire che sei mesi sono troppi, non solo per i vipponi, ma anche per noi. Mi prendo i peggiori insulti semplicemente riportando un virgolettato e quindi una cosa detta dal concorrente, con tanto di video a supporto, figuratevi se do’ un’opinione cosa di scatena. Io vedendo come si comporta la gente sui social col cavolo che parteciperei se fossi un vip, ma scherziamo? Quando gli va di lusso rischiano minacce, quando gli va male sputi in faccia…

Sul caso Bellavia mi sono esposta più volte e sapete che sto assolutamente dalla parte di Marco. Gli altri concorrenti li ho trovati pessimi e lo penso ancora, ma tutto quello che ho letto verso di loro l’ho trovato altrettanto pessimo. Quando si insulta, si offende e si minaccia si descrive se stessi e non chi condanniamo. Sempre più convinta che l’ironia e la leggerezza siano la chiave per la serenità.

Alla prossima pillola, baci velenosi a tutti