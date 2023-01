Dawson’s Creek, arriva lo spin-off? Chi ci sarà? Cosa sappiamo sul ritorno della serie cult

Dawson’s Creek è una delle serie iconiche degli anni 90. Andato in onda dal 1998 al 2004 per un totale di sei stagioni, è un teen drama in piena regola.

I protagonisti sono ragazzi nel pieno della loro adolescenza che si ritrovano ad affrontare le problematiche tra gioie e dolori, con i sentimenti ad influenzare la quotidianità.

Tutti si sono ritrovati nelle vicissitudini di Dawson, Joey e Pacey, e si sono immedesimati in loro. Dawson’s Creek ha rappresentato uno spaccato di vite che ha portato alla luce temi quali il conflitto genitoriale, le aspirazioni e i sogni, che oggi non sono più tabù. Ovviamente è stata anche oggetto di critiche negative in particolare riguardo il linguaggio utilizzato, poco consono a ragazzi che frequentano il liceo (oltre al fatto che gli stessi attori sembravano adulti) ma nel complesso rimane uno dei prodotti maggiormente apprezzati dal pubblico.

Dawson’s Creek spin-off | cosa sappiamo?

Nell’epoca dei reboot, dei remake e dei revival, la stessa sorte potrebbe toccare a Dawson’s Creek. A dare l’annuncio è stato l’attore Kerr Smith, che nella serie interpretava Jack McPhee. In occasione di una sua intervista a The Morning Show e in concomitanza con il 25esimo anniversario della messa in onda della serie originale, è emersa la possibilità di uno spin-off.

Sembrerebbe che lo spin-off riguarderà proprio il personaggio di Jack. La storia sarebbe ambientata sempre nel fittizio paesino di Capeside.

Sto lavorando ad uno spin off, sì. Vedremo. Un paio di colleghi della serie ed io stiamo lavorando a qualcosa. È ancora tutto alle prime fasi, quindi non possiamo… Sarebbe fantastico, vediamo cosa accadrà.

Inoltre, Kerr Smith ha anche annunciato che nello spin-off ci potrebbe essere la comparsa di altri attori della serie, sebbene molti del cast originale hanno più volte dichiarato di voler lasciare lo show intatto.

Al momento non ci sono notizie certe, si tratta soltanto di un’idea. Il progetto sarebbe in una fase eliminare con qualcosa di scritto ma nulla di concreto.