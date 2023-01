Ma siamo sicuri che sia il GF Vip? | Le pillole de La Velenosa

Sono usciti da poco i nomi di quattro vipponi che dovrebbero entrare nella casa del Gf Vip durante la settimana in cui il reality si scontrerà con Sanremo. Ebbene Alessandro Rosica ha dato la notizia che ci sarebbero già in quarantena Matteo Diamante, Martina Nasoni e Gianluca Benincasa, rispettivamente ex di Nikita Pelizon, Daniele Dal Moro e Antonella Fiordelisi. Dovrebbero entrare lunedì prossimo. Poco più avanti dovrebbe entrare un altra ex, ossia Ivana Mrazova. Luca Onestini sarà felice di trovarsi faccia a faccia con lei? In questo reality ne ha parlato molto bene ma in Spagna, da quanto si riporta non fece un bel quadro di Ivana. Ora mi chiedo ma è il GF o Ex on the beach? Certo si potrebbero creare delle belle dinamiche, ma perché puntare solo sugli amorazzi? Per di più sempre Alessandro Rosica fa sapere che verrà aperto un televoto e noi pubblico dovremo decidere chi tra questi ex entrerà in gioco e chi sarà solo un ospite. Peccato sia uscita la Goich a sto punto, poteva entrare pure Vianello… All’appello mancano altri due nomi perché saranno ben sei i nuovi ingressi. Vi dico la verità, per quanto Martina e Ivana mi stiano molto simpatiche a me questi ingressi non piacciono per niente. Questo è semplicemente voler allungare il brodo. Come dico sempre e dirò forever: sei mesi sono davvero troppi. I concorrenti sono esausti, per me Donnamaria è esaurito, ma lo avete visto porello? Non sanno più che inventarsi in quella casa, e per di più il clima fuori è pesantissimo. Ma poi, durante Sanremo chi lo guarderà il GF??? A parte me povera tapina che devo per lavor. Ma davvero può interessare più l’ingresso di Diamante al sentir cantare Mengoni? Ma dai io non ci credo. Pensano di fare grandi numeri con l’entrata di Gianluca Benincasa? Quello di ” guardami negli occhi! Dimmelo guardandomi negli occhi!” Non so a volte vorrei essere una mosca durante le riunioni degli autori. Vorrei vedere da dove saltano fuori queste idee geniali.

Alla prossima pillola, baci velenosi a tutti