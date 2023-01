Chi è Daniele Masella, boss in incognito del Biscottificio Casilino?

Boss in incognito, chi è Daniele Masella? E’ il boss in incognito della puntata di oggi lunedì 30 gennaio 2023, il quale si metterà in gioco ed andrà a lavorare con alcun dipendenti. Andrà ad incontrare Giacomo, con il quale preparerà pizzette, mentre Tiziano si dedicherà alla creazione di rustichelle e Alessia lo porterà nel mondo della farcitura e confezionamento degli occhi di bue. Anche in questa occasione, ci sarà Max Giusti, che in puntata assumerà una identità tutta nuova e non vestirà più i panni dell’operaio cileno Josè, ma sarà Antonio da Napoli.

Boss in incognito, chi è Daniele Masella

Torna questa sera la puntata di Boss in incognito, lunedì 30 gennaio 2023 alle ore 21.20 su Rai 2. Ancora una volta ci sarà Max Giusti, il conduttore che vestirà i panni di Josè e mostrerà ancora una volta una nuova realtà aziendale italiana di grande importanza. La redazione di Boss in incognita torna a San Cesareo, in provincia di Roma. Il protagonista della puntata sarà Daniele Masella, il boss del Biscottificio Casilino, nota azienda di San Cesareo. Quest’ultima è diventata in questi ultimi anni un vero e proprio punto di riferimento nella zona per la produzione di biscotti, dolci e prodotti da forno, come torte, biscotti, crostatine, pizzette, arrivando a produrre anche 4,5 tonnellate di prodotti in un solo anno. L’azienda spedisce i prodotti anche all’estero, come Spagna, Francia, Germania, Inghilterra e Australia.

Anticipazioni puntata

Il protagonista Daniele Masella, ovvero il proprietario di questa famosa azienda Biscottificio Casilino, incontrerà i dipendenti ovvero Giacomo, Tiziano, Alessia, Daniele e Josè, ovvero Max Giusti che sarà dedito alla preparazione dell’impasto e alla farcitura delle crostatine.