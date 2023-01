Il tabaccaio di Vienna | Tutto sul film in onda su Rai 5 in prima serata

Nella prima serata di martedì 31 gennaio 2023, il palinsesto di Rai 5 riserva belle sorprese al suo pubblico. Andrà in onda un film del 2018, Il tabaccaio di Vienna. Se non conosci trama, cast e curiosità sulla pellicola di Nikolaus Leytner, prosegui la lettura. Te ne parliamo noi.

Il cast de Il tabaccaio di Vienna

Nel film Il bottegaio di Vienna, il cast è tutto d’eccezione. Tra i personaggi principali troviamo Johannes Krisch, Emma Drogunova, Bruno Ganz, Johannes Krisc, Karoline Eichhorn, Simon Morzé (nei panni di Franz). E poi ancora, Regina Fritsch, Michael Fitz, David Altman, Vicky Nikolaevskaja.

La trama

Franz è un ragazzo adolescente che abita in un piccolo paesino dell’Austria insieme alla madre Margarete. Dalle sue parti non c’è lavoro, così alla morte del suo patrigno, la mamma lo spedisce a Vienna. Ad ospitarlo deve essere Otto, un suo amico di una vita che ha aperto una tabaccheria. Otto è sempre stato un uomo molto saggio e prende a cuore la vita e le sorti dell’ancora immaturo Franz.

Siamo in un’epoca molto difficile, il nazismo ha appena fatto la sua ascesa anche in Austria. Ogni giorno si assiste a scene di violenza non solo verso gli ebrei ma anche verso i socialisti. Questo non spaventa il vecchio saggio che continua a permettere a socialisti ed ebrei di mettere piede nel suo negozio. Combatte con tutto sè stesso il nuovo pensiero politico, senza pensarci due volte ed incurante di inimicarsi le persone.

In questo quadro particolare, Franz prova a crearsi una sua vita in città. Fa amicizia con Freud (interpretato da Bruno Ganz), un cliente della bottega di Otto, che come quest’ultimo lo prende a cuore e tra loro nasce una peculiare amicizia. Non mancheranno per Franz anche i problemi d’amore, nati quando perde la testa per la giovane di cui cui innamora, la bella Aneske.