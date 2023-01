GF Vip 7, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 30: “Amare vuol dire soffrire”… Ma anche no!

Il mio allarme tossicità ieri sera ha iniziato a suonare a manetta! Vi prego non ditemi che quello tra Antonella e Edoardo lo considerate amore perché mi deludete e non poco! Antonella sono opinioni su opinioni che vi dico che non mi piace, che è immatura, che si crede chissà chi, che fa la vittima quando non lo è e che mi fa spesso saltare i nervi, ma le cose dette da Edoardo io le reputo gravi. E considerate che non hanno fatto vedere praticamente nulla di quello che ha detto in settimana. Ma come puoi amare una donna che reputi finta, che pensa prima al gioco e poi a te, una che pensi ti voglia fare passare da violento? Questa è tossicità non amore scusate. Per essere amore mancano due cose basilari ossia rispetto e stima. Il papà di Donnamaria entrato per una sorpresa al figlio, ha fatto un bel discorso sul rispetto ma non mi è piaciuto che abbia sottilmente fatto capire al figlio di non mollare la ship… Ma come? Sto ragazzo è in evidente difficoltà e gli diciamo di tornare da chi lo fa stare così male? Per me è fantascienza.

A me gli Oriele non riescono a piacere. Daniele e Oriana sono così diversi che non riesco proprio a vedere un futuro per loro. Mai sentiti fare un discorso che non fosse sulle gelosie che entrambi hanno. Mai sentiti parlare di qualcosa di serio e profondo. Sono belli visivamente insieme ma da qua a vederli come coppia ce ne passa. Io rimango dell’idea che Daniele, per Oriana sia l’ultima chance di ship in quella casa e si stia aggrappando a lui solo per questo. Io la sento sempre dire che è troppo serio e noioso, può essere l’inizio di qualcosa?

Confido nell’entrata di Martina Nasoni ,ex di Daniele nelle prossime puntate. Sì perché forse tornerà a regnare un po’ di trash in quella casa. Da lunedì infatti entreranno gli ex di alcuni concorrenti. Oltre alla Nasoni entreranno Ivana Mrazova (ex di Onestini), Matteo Diamante (ex di Nikita) e Gianluca Benincasa (ex di Antonella) e io spero che portino un po’ di leggerezza che davvero serve a questa edizione. Luca e Ivana li ho sempre trovati stupendi e il loro GF Vip, la seconda edizione, è stato il più bello per me. Chi si dimentica Cecilia e Ignazio nell’armadio? Cecilia che molla Monte? Jeremias indomabile? Soleil che mollò Onestini con una lettera? Onestini che scoprì il tradimento di Soleil tramite le foto di Chi, gli oneston che ho amato e Malgioglio e la Izzo che facevano finta di amarsi ma in reata si detestavano. Quello è stato un GF top. Ma il trash di Serena Grandi e Corinne Clery dove lo lasciamo? Mamma che bei tempi… Ora dobbiamo subirci il bullismo a Bellavia… Che brutta fine.

Va beh tornando a questa edizione ieri è stato eliminato George e direi che dopo 130 giorni di mutismo era anche ora. Bravissimo ragazzo e bell’esempio per la sua generazione ma non si può partecipare ad un reality non esponendosi mai, troppo facile così.

Gli spartani che sono di più, capeggiati da Tavassi erano quasi tutti immuni e hanno mandato al televoto Antonella, Nikita, Davide e Alberto. La strategia del Tavassone era quella di eliminare George e Nikita che essendo entrato dopo sapeva essere i più forti e sta riuscendo nel suo intento. Bravo.

Unici due momenti che ho amato lo scontro trash tra la Quaranta e Giaele che le ha rifilato pure un bel gesto dell’ombrello e la clip su Sarah Altobello e Attilio Romita, dove il giornalista ha rifilato il palo alla sosia di Melania Trump.

Votate chi volete che tanto non esce nessuno, io sapete chi voterò è inutile che lo ripeta.

Per oggi è tutto, alla prossima settimana, baci velenosi a tutti

GF Vip 7, i migliori meme della trentesima puntata

Immaginate il papà di Edoardo che deve entrare a parlare col figlio con questo clima #gfvip pic.twitter.com/nWw2w0heKE — Isabella Benanti (@isabenanti) January 30, 2023

“Sara parlava di certo più per lei che per me, ma io non riesco ad immaginare un cambiamento di vita per lei.” Raga il palo da un uomo di 70anni PER PIACERE?#gfvip pic.twitter.com/Pw5MENbmUL — ??????? (@imnichi_) January 30, 2023