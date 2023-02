Buongiorno, mamma! – quando inizia la seconda stagione? Ci sarà anche una terza?

Buongiorno, Mamma! è una serie tv italiana trasmessa su Canale 5 che ha visto protagonisti Raul Bova e Maria Chiara Giannetta nel racconto dei Borghi, una famiglia come tante, la cui storia si svolge nell’arco temporale dal 1995 ad oggi.

Il successo ottenuto (la serie ha sfiorato il 20% di share, con una media di 3.900.000 spettatori) ha permesso di arrivare alla produzione di una seconda stagione.

Cosa sappiamo?

Buongiorno, mamma! – 2 stagione, anticipazioni

La seconda stagione di Buongiorno, mamma! andrà in onda su Canale 5 dal 15 febbraio 2023. Composta da 12 episodi divisi in 6 serate, fino al 22 marzo. La serie sarà successivamente disponibile su Mediaset play.

La prima stagione ci ha presentato i personaggi e ci ha mostrato una storia fitta di intrighi e colpi di scena, in primis l’evento stesso, ovvero il ritorno di Maurizia, che Anna credeva morta, che ha portato Anna stessa a cadere in coma. Questa storia sarà anche il fulcro dei nuovi episodi, infatti nel promo della seconda stagione, Anna dice:

“Vi ricordate di me? Sono Anna, una mamma speciale, otto anni fa sono crollata nel sonno. Forse in quel sonno mi ci ha spinto qualcuno. È arrivato il momento di proteggervi”.

Verrà dato anche ampio spazio al passato di Guido ed Anna, e si cercherà di scavare a fondo nei nuovi misteri che si presenteranno nella famiglia Borghi, sicuramente ci saranno nuovi colpi di scena e vedremo se Anna si risveglierà dal coma.

Buongiorno, mamma! – si farà una terza stagione?

Al momento non abbiamo notizie a riguardo, in quanto deve ancora andare in onda il secondo capitolo. Però possiamo supporre che una terza stagione sarà possibile in quanto le storie da raccontare potrebbero essere ancora tante. Si potrebbe decidere di prolungare alcune vicende per mantenere l’attenzione del pubblico, occuparsi solamente di alcuni aspetti e lasciarne altri volutamente incompleti. Inoltre la seconda stagione prevede anche delle new entry nel cast e questo potrebbe movimentare la situazione.

A proposito della prima stagione, l’autrice Elena Bucaccio aveva dichiarato:

“Le famiglie non sono linee che procedono parallele verso il futuro, ma gomitoli intrecciati nei quali non esiste un io e un tu, un prima e un dopo, ma soltanto un magma incasinato e scomposto. Ed è questo magma che vorremmo raccontare.”

Proprio in luce di ciò si potrebbe decidere di andare oltre i primi due capitoli. Al momento non ci resta che attendere.