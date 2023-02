Semiramide | Cosa sappiamo sull’opera rossiniana in onda su Rai 5

Nel palinsesto del canale culturale Rai non manca mai in giornata l’appuntamento con il teatrale. Nel pomeriggio di giovedì 2 febbraio 2023, si celebra il grande Gioachino Rossini con la sua opera Semiramide. Ecco cosa sappiamo.

Curiosità sulla Semiramide in onda su Rai 5

Questa volta, Rai 5 ha deciso di mettere in onda l’allestimento dell’opera rossiniana che a suo tempo fu coprodotta in collaborazione con l’Opéra Royal de Wallonie di Liegi. Al timone dell’Orchestra Sinfonica (proprio la Nazionale della Rai) e alla guida del Coro del Teatro Ventidio Basso, il grande maestro Michele Mariotti.

Per quel che concerne l’organizzazione scenica, è stata a cura di Graham Vick. Il designer di luci Giuseppe Di Iorio cura la parte delle illuminazioni, mentre le scenografie e i costumi sono a cura di Stuart Nunn.

Il cast dell’opera

A fare la differenza sono stati gli attori impegnati sul palco. Nel cast troviamo infatti Salome Jicia nel ruolo di Semiramide la protagonista. Varduhi Abrahamyan veste i panni di Arsace, Nahuel Di Pierro veste i panni di Assur. Antonino Siragusa presta il suo volto a Idreno. E poi ancora Martiniana Antonie veste i panni di Azema, Carlo Cigni è nel ruolo di Oroe, Alessandro Luciano veste i panni di Mitrane, Sergey Artamonov è l’ombra di Nino.

La trama

Non resta ora che analizzare la storia di Semiramide, ovvero di una tragedia melodrammatica divisa in due atti su libretto di Gaetano Rossi. La storia trae ispirazione dalla tragedia omonima di Voltaire, pubblicata nel 1748.

Tutta la vicenda ruota intorno a Semiramide che in combutta con Assur vuole a tutti i costi assassinare suo marito Nino. Nonostante riesca nel suo intento, la regina non convolerà mai a nozze con Assur. Decide infatti di puntare il tutto per tutto su Arsace, un giovane condottiero, con la stoffa del re. Ne scatterà una storia intrecciata che non avrà lieto fine.