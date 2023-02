Vite al limite, che fine hanno fatto Vianey e Allen? Quanto pesavano e quanto pesano oggi?

Una trasmissione molto amata e seguita di Real Time è Vite al limite, programma che si preoccupa di seguire per circa un anno la vita di persone patologicamente obese. E proprio due grandi protagonisti della trasmissione sono stati Vianey e Allen, una coppia che ha scelto di chiedere aiuto per riprendere in mano la propria vita. Ma oggi, che fine hanno fatto?

Vianey e Allen protagonisti di Vite al Limite

Vianey e Allen, marito e moglie nella vita, hanno scelto di rivolgersi a Vite al limite e di chiedere aiuto al Dottor Nowzaradan per poter riprendere in mano la propria vita. La loro storia è andata in onda nel 2019 e in quel momento lei aveva 35 anni e pesava 270 kg mentre invece il marito aveva 51 anni e pesava 294. La coppia quindi insieme arrivava a sfiorare l’incredibile peso di 600 chili. Il tutto era legato ad una vera e propria dipendenza dal cibo a causa del quale i due erano arrivati al punto di rinunciare alla propria vita. In modo particolare la donna ha rivealto il motivo che l’ha spinta a rifugiarsi nel cibo, e di preciso ha confessato di aver iniziato a mangiare tanto a causa dei numerosi e continui rimproveri ricevuti dalla madre durante la crescita. La donna infatti, stando al suo racconto, le faceva spesso notare di essere grassa e per questo motivo lei ha iniziato a trovare conforto solo nel cibo arrivando ad accumulare talmente tanto peso da essere costretta a rimanere a letto e non potersi muovere. Il marito invece riusciva a muoversi un poco più della moglie ma anche lui ad un certo punto ha ben capito di dover cambiare stile di vita per poter continuare a vivere. Per tale motivo hanno quindi scelto di scrivere al programma sopracitato ed iniziare un percorso con il dottor Nowzaradan.

Il peso della coppia dopo la trasmissione

Sia Vianey sia Allen sono stati sottoposti ad un delicato intervento di baypass gastrico ma mentre quello dell’uomo è andato a buon fine ecco che quello della moglie è stato subito dopo interrotto. Infatti proprio durante l’intervento il cuore di Vianey si è fermato per qualche istante tanto che il medico ha ritenuto opportuno interrompere subito l’operazione. Il loro percorso nel programma Vite al Limite è stato davvero importante ed infatti all’interno della clinica i due sono riusciti a perdere molto peso. Di preciso Vianey ha perso 100 chili mentre invece Allen 123.

Come sono oggi Vianey e Allen

A distanza di qualche anno dalla partecipazione alla trasmissione di Real Time la coppia continua il percorso di ripresa. Infatti ad oggi godono di ottima salute e il loro percorso di dimagrimento continua davvero nel migliore dei modi. Quale sia il loro peso attuale non sembrerebbe essere chiaro ma sui social amano comunicare ai loro fan quelli che sono i progressi ottenuti dimostrando quanto questi siano davvero tanto soddisfacenti. Nelle fotografie condivise infatti sembrano davvero molto diversi e stando a quanto emerso da alcune indiscrezioni sembrerebbe che Vianey abbia scelto di iscriversi ad un programma di tre mesi particolarmente concentrato sul benessere fisico ma anche su quello spirituale.