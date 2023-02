Chi è Jori Delli, bellissima influencer e nuova fiamma di Fred De Palma? Curiosità, social e biografia

Tutti conoscono Fred De Palma, pseudonimo di Federico Palana, famoso cantante italiano spesso in vetta alle classifiche con i suoi brani. Ma pochi sanno chi è la ragazza che ha rubato il suo cuore ovvero la bellissima Jori Delli. Ma esattamente, cosa sappiamo sulla giovane? Chi è, quanti anni ha e cosa fa nella vita? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Chi è Jori Delli, la nuova fiamma di Fred De Palma

Jori Delli è nata nel 1995 a Mestre, anche se di origine albanese, ed è cresciuta a Quarto d’Altino ovvero nella provincia di Venezia ma insieme alla famiglia si è poi trasferita nella bellissima città di Torino dove si è iscritta all’università e di preciso al Politecnico presso la facoltà di Ingegneria gestionale. Oltre a tutto ciò è anche possibile dire che Jori Delli è una bellissima influencer e modella alta 1.77 conosciuta in particolar modo dai telespettatori per essere uno dei volti noti di Sportitalia dove ha preso parte al programma dedicato al calciomercato come una delle ragazze del privè. Molti infatti la definiscono una giornalista proprio per la sua partecipazione alla trasmissione ma la giovane ha più volte voluto sottolineare di non esserlo. E ancora è possibile dire che Jori Delli posa spesso per servizi fotografici e partecipa a spot tv sia italiani che internazionali.

Il successo della bellissima Jori sui social

La bellissima e celebre modella e influencer è davvero molto attiva sui social, ed in modo particolare su Instagram dove a seguirla sono migliaia di followers. E proprio sui social la giovane è solita condividere delle bellissime stories legate alla sua quotidianità e alcune volte anche degli scatti bollenti sicuramente molto apprezzati dai suoi tantissimi fan.

Curiosità sulla nota modella e influencer

Tante le curiosità legate alla modella e influencer. A tal proposito è possibile dire che Jori Delli è una grande appassionata di calcio, ed in modo particolare la sua squadra del cuore è il Milan, ma è anche una grande appassionata di fitness. In passato è stata fidanzata con Simone Camolese ovvero il figlio dell’ex allenatore del Torino mentre invece oggi il suo cuore sembrerebbe battere per il cantante Fred De Palma. Nel corso di un’intervista ha rivelato che l’unico uomo che lei ha provato a rimorchiare senza però essere riuscita ad ottenere successo è stato l’attore Zac Efron.