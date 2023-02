GF Vip 7, la cattiveria non fa ridere | Le pillole de La velenosa

Mi ritengo una persona autoironica e ironica, le mie opinioni sono sempre fatte con ironia e come dico sempre leggerezza e ironia sono il mio stile di vita. Quello che ho visto ieri sera al GF Vip però a me non ha fatto ridere. Sarà un limite mio per carità può essere. Ho amato l’imitazione di Tavassi e Murgia fatta a Oriana e Daniele. Era divertente e i due protagonisti oltre ad essere amici degli imitatori erano informati su tutto. Non ho apprezzato invece l’imitazione di Milena a Nikita. La Pelizon sapeva che l’avrebbero imitata, ma non sapeva, al contrario di Oriana e Daniele, cosa si sarebbe detto. Beh a me più che un’imitazione è sembrato uno sketch fatto per far del male ad una persona. Non voglio esagerare usando termini che detesto soprattutto quando si parla di una cosa frivola come un reality ma io l’ho trovata davvero di pessimo gusto. Ho visto la preparazione dello sketch, messo in piedi dai due Edoardo e volevano fare anche di peggio. È ovvio che se un’imitazione la preparano due persone che palesemente detestano Nikita, la cosa non fa più parte dell’ironia, diventa presa in giro e neanche divertente. Pensate quando Antonella ha imitato Oriana, è stata giustamente massacrata perché non avendo un bel rapporto con lei ha esagerato. Qua è la stessa situazione. Ora vi riporto quanto detto nell’imitazione

Milena

Sento qualcuno che ha bisogno di me, sento qualcuno che sta soffrendo, devo andare

Edoardo

Ma chi?

Milena

Ma che ne so?

Edoardo

Ma come che ne so? Metti che è qualcuno che ti sta antipatico, che non ti va di stargli vicino

Milena

Ma ci stanno le telecamere?

Edoardo

Sì

Milena

E io vado a clippare, adoro, che ridere

Edoardo

È una cosa terrificante,non mi sembra un bel messaggio

Milena

Chi ha parlato? La vecchia mietitrice questa notte verrà a prenderti

Edoardo

Nooo ma come la vecchia mietitrice?

Milena

Adoro la vecchia mietitrice

Edoardo

Ma come la morte? Ma perché?

Milena

Guardate qui chi c’è con me. Etrusco il mio orsacchiotto. Era l’orsacchiotto di una bambina tanto carina. Era così carina che c’ho legato

Edoardo

Ah avete legato?

Milena

No c’ho legato le mani e me so fregata l’orsacchiotto

Edoardo

Ma no non si fa è una cosa bruttissima

Milena

Ma come no? Non c’erano le telecamere, non mi ha visto nessuno non me ne frega un ca**o

Edoardo

Va beh chiudiamo questo collegamento tremendo

Milena

Chi ha parlato? Morirete tutti

Edoardo

Si prima o poi

Milena

No subito!

Ora per me far passare il messaggio, di nuovo per altro, che Nikita faccia le macumbe, che porti sfiga e addirittura farla parlare di morte, mi pare troppo. Questa imitazione tra l’altro ha scatenato dei tweet davvero poco carini nei confronti della triestina (potete vederli in coda). Tutte persone che si preoccupavano per le macumbe che Nikita avrebbe fatto a Milena dopo l’imitazione. Gente che si augurava che Nikita non facesse fare una brutta fine alla Miconi. Francamente too much. Questo GF Vip è too much. I commentatori del web sono too much. Io sono francamente piena di finire sempre a commentare queste cose cattive e mai cose divertenti. Capisco la voglia di vincere di tutti, ma quest’anno sono sconvolgenti a tratti allucinanti (cit. – solo i boomer come me coglieranno la citazione).

Alla prossima pillola, baci velenosi a tutti