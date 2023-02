Miles Davis | Curiosità sul film in onda in tarda serata su Rai 5

Nel palinsesto di Rai 5 non mancano mai film avvincenti che possano tenere compagnia il pubblico. Questo vale anche per quello che andrà in onda nella seconda serata di venerdì 3 febbraio 2023. Si tratta di Miles Davis. Mai visto questo film? Scopriamolo insieme, dando uno sguardo a trama e cast della pellicola.

Miles Davis, la regia e il cast

Il film Miles Davis, dedicato all’omonimo musicista, è stato realizzato con la regia di Stanley Nelson. Nel cast troviamo tra i vari attori, Ron Carter , Jimmy Cobb e Stanley Crouch. Completano il cast anche Carlos Santana, Wayne Shorter, Quincy Jones, Herbie Hancock.

Il bello di questa pellicola, è l’aver reso omaggio ad una personalità che si è fatta le ossa per andare oltre ogni stereotipo e portare in auge il concetto di cool.

La storia di Davis

A facilitare la realizzazione della pellicola è l’autobiografia di Miles Davis da cui il regista ha preso ispirazione. Questo film di Stanley Nelson, il cui titolo completo è “Miles Davis, The Birth Of The Cool” dà la possibilità al pubblico di conoscere finalmente chi era in ogni sua piccola sfaccettatura il leggendario musicista.

Davis è andato ben oltre. Ha fatto della musica il suo pozzo di scienza, circondarsi di collaboratori che avevano il suo stesso desiderio di sperimentare. Ha imparato ad ampliare i toni, a rendere lirico il jazz. E la sua impronta si sente oggi più che mai.

La vita privata e l’influenza sulla sua musica

Non si può non sostenere che la sua vita privata, fatta di tormentati amori passati, di relazioni personali sempre più nuove e do dipendenze, ha permesso la formazione un ritratto così emblematico di Davis.

Miles è stato un uomo impavido ha portato ovunque il suo genio. Aveva un fervore intellettuale non di poco conto, influenzato ovviamente anche dalle sue insicurezze.