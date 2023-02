Angelo Duro è fidanzato? Cosa sappiamo sulla vita privata del comico siciliano

Uno degli ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo sarà un giovane comico siciliano molto conosciuto ed amato dal pubblico. Stiamo parlando di Angelo Duro diventato particolarmente celebre grazie alla sua partecipazione a Le Iene ma talmente bravo da essere riuscito nel tempo a guadagnarsi l’affetto dei suoi fan che amano seguirlo sui social ma anche al teatro. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Angelo Duro ha una fidanzata oppure no? Tante le curiosità alle quali qui di seguito potrete trovare delle risposte.

Chi è Angelo Duro

Angelo Duro è nato a Palermo il 20 agosto del 1982 e a scoprire il suo talento è stato Davide Parenti che ha apprezzato talmente tanto una sua esibizione da averlo voluto nella squadra de Le Iene dove ha ricoperto il ruolo di inviato ma si è anche reso protagonista di alcune simpatiche scenette che hanno tanto divertito il pubblico. Finita l’esperienza in televisione Angelo Duro ha puntato alla rete dove è riuscito a crearsi un personaggio molto particolare che tanto è piaciuto ai followers che amano davvero tanto seguirlo. Ma questo non è tutto, Angelo Duro si è anche reso protagonista di bellissimi spettacoli teatrali e nel 2018 è arrivato anche nelle librerie con il primo romanzo intitolato Il Piano B che ha ottenuto un grande successo, tanto che stando a quanto emerso da alcuni rumors il comico sembrerebbe essere pronto a pubblicare un secondo libro. Tra pochi giorni Angelo Duro sarà anche un ospite del Festival di Sanremo 2023, e ad annunciarlo è stato proprio il conduttore e direttore artistico Amadeus in collegamento con Viva Rai 2.

Angelo Duro è fidanzato?

Ma, cosa sappiamo invece della vita privata di Angelo Duro? Il noto comico siciliano è fidanzato, sposato e ha figli? A tali domande è possibile rispondere affermando che Angelo non è sposato e non ha figli ma è fidanzato. Purtroppo sulla donna che ha rubato il suo cuore non esistono informazioni in quanto il comico è davvero molto riservato e presta ben attenzione a tenere la sua fidanzata lontana dall’attenzione mediatica. Infatti sui social è solito pubblicare spesso fotografie in sua compagnia ma presta sempre ben attenzione a nascondere il suo viso utilizzando l’emoji di una mela. La speranza dei fan è che il comico possa decidere di presentare al mondo la sua fidanzata in occasione del Festival di Sanremo, ma per scoprire se questo accadrà oppure no bisognerà attendere ancora qualche giorno.