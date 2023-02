Bruno Barbieri, quanto guadagna? Il suo giro d’affari tra cachet di Masterchef e i ristoranti

Sono molti gli chef che oggi vengono considerati delle vere e proprie celebrità. Ed è questo il caso di Bruno Barbieri diventato particolarmente celebre al pubblico grazie alla sua partecipazione a Masterchef. Ma esattamente, quanto guadagna il noto chef? Vediamo di fare un po’ di chiarezza.

Bruno Barbieri chef molto amato e seguito

Un grande chef stellato ma anche un vero artista amato e seguito da milioni di persone. Di chi stiamo parlando? Dello chef Bruno Barbieri definito un uomo simpatico e ironico ma anche tanto elegante. Ma non solo, Bruno Barbieri è anche considerato uno degli chef più famosi con 7 stelle Michelin e da sempre legato alla cucina da un grandissimo amore. A contraddistinguerlo, tra gli altri chef, è proprio la sua intelligenza ed eleganza. Ma, cosa sappiamo della sua vita professionale? Bruno Barbieri in seguito al suo ritorno in Italia dal Brasile ha aperto nel 2016 alcuni ristoranti, tra questi L’Arquade e il Fourghetti. In seguito ha dato inizio alla sua esperienza in televisione partecipando a Masterchef al fianco di Antonino Cannavacciuolo, Carlo Cracco e Joe Bastianich per ben 10 edizioni. Nel frattempo però i suoi impegni lavorativi sono cresciuti sempre di più sia in televisione sia sul web dove viene considerato una vera e propria star. Infatti oltre che di Masterchef Bruno Barbieri è anche il protagonista di un altro programma Sky ovvero 4 Hotel.

Quanto guadagna Bruno Barbieri

Insomma, gli impegni professionali di Bruno Barbieri sono davvero tanti. Ed è proprio questo il motivo per il quale tante persone si pongono delle domande su quelli che sono i suoi guadagni effettivi. A tale domanda è possibile rispondere affermando che stando a quanto emerso da alcuni rumors sembrerebbe che lo chef sia in grado di fatturare circa 800 mila euro l’anno. Cifra questa alla quale però occorrerebbe aggiungere altri incassi definiti appunto ‘extra’ legati ad esempio alle attività online sui cui non si ha alcuna contezza e i guadagni legati al programma 4 Hotel. In riferimento a Masterchef è emerso che il guadagno dello chef sia di circa 5 mila euro a puntata. Sempre secondo quanto emerso da alcuni rumors sembrerebbe però che proprio Bruno Barbieri sia in realtà uno degli chef meno pagati. Ad esempio il collega Antonino Cannavacciuolo sembrerebbe guadagnare annualmente oltre un milione e mezzo tra i vari programmi televisivi condotti e Villa Crespi.