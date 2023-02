GF Vip 7, il gesto di Oriana da brilla lascia senza parole: sarà squalificata?

Oriana Marzoli, chiamata ‘La Reina’ può sicuramente essere considerata una delle protagoniste del GF Vip.La giovane riesce sempre a far divertire il pubblico ma ecco che nelle scorse ore è accaduto qualcosa che sta facendo tanto discutere. Ma esattamente, di cosa stiamo parlando? Facciamo un po’ di chiarezza.

Oriana Marzoli al centro di una grossa polemica

Oriana Marzoli fin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip si è sempre trovata coinvolta in polemiche e discussioni oltre che in dinamiche di vario tipo. Il primo uomo al quale si è legata, e per il quale ha mostrato fin da subito un grandissimo interesse, è stato Antonino Spinalbese. E se in un primo momento la loro conoscenza sembrava destinata ad avere un seguito ecco che improvvisamente qualcosa tra di loro si è rotto. Da quel momento si sono spesso lanciati accuse di vario tipo e proprio nelle scorse ore la Marzoli si è resa protagonista di un gesto per il quale sono stati in molti addirittura a chiedere la sua squalifica.

Il gesto di Oriana che fa discutere

Il Grande Fratello ha organizzato un gioco molto particolare per il quale sono state distribuite tra i ragazzi le fotografie di tutti i concorrenti. E proprio Oriana ha preso la fotografia di Antonino e ha fatto qualcosa di veramente incredibile. Infatti l’ha prima strappata e poco dopo l’ha calpestata arrivando addirittura al punto di sputare sopra l’immagine dell’ex di Belen. Un gesto questo che ha ricordato quanto fatto alcuni mesi da da Elenoire Ferruzzi per tale motivo finita al televoto flash e successivamente eliminata. In quel caso la Ferruzzi aveva sputato in seguito al passaggio di Nikita. Quello che molti telespettatori del reality show si stanno domandando è se Signorini deciderà di prendere dei provvedimenti nei confronti della Marzoli oppure no. Ma per scoprire cosa accadrà bisognerà attendere la prossima puntata.