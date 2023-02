Sanremo 2023, La Velenosa serata finale: Chapeau Amadeus!

E anche quest’anno Sanremo giunge al termine, e anche quest’anno per una settimana il 60% di italiani di media hanno fatto le due di notte. Io letteralmente distrutta da questa settimana in cui ho dormito 4 ore di media a notte ma va bene così, per Sanremo questo ed altro. Da quando Amadeus è direttore artistico tra l’altro il Festival ha un’aria nuova e anche i più giovani hanno iniziato a seguirlo. Accontenta tutti, da chi è più maturo mettendo in gara i Cugini di campagna e invitando come ospiti Al Bano, Gino Paoli e Ornella Vanoni, ai boomer come me piazzandoci in gara Articolo 31, Paola e Chiara e Giorgia, ai millennial con Ultimo, Elodie e Mengoni e infine alla generazione Z con Ariete, Lazza, Olly, CollaZio ecc… Il direttore artistico ha dato davvero spazio a tutti anche andando contro, spesso, a quello che ci si aspetta da un programma così importante della TV di stato. Per esempio Rosa Chemical è stata una scelta azzeccatissima ma quante polemiche ha generato ancora prima che iniziasse la gara? Eppure Amadeus è andato dritto per la sua strada e ha fatto la scelta vincente. Gli ascolti tra l’altro confermano che i suoi Sanremo sono i più visti, questo in particolare è stato il più visto dal 1995 ad oggi. Io credo che dopo che era stato messo da parte per anni ora stia vivendo la sua rivincita più grande, bravo davvero.

Venendo alla serata di ieri ringrazierò per sempre per il delirio che ci ha regalato Rosa Chemical con la sua esibizione. Cioè su Rai 1 in prima serata si è limonato Fedez. In quel momento ho sentito benissimo le mascelle dei boomer che cadevano per terra, e ovviamente ho adorato. Chissà come sta la deputata di Fratelli d’Italia che era sconvolta per la partecipazione al festival di Chemical, dopo quello che è successo ieri sera. Una cosa è certa Chiara Ferragni era nera. Grazie a chi ha ripreso lo sca**o tra i Ferragnez durante la pubblicità, io sono ancora adesso in ansia per Fedez. Lo avrà fatto dormire almeno in casa, o lo avrà spedito da Rosa Chemical? Lui dopo il cazziatone della moglie è stato inquadrato quasi in lacrime due volte e poi è sparito dal radar. Ci dovete dare il sequel, noi meritiamo di sapere!

Come da previsione ha vinto Marco Mengoni e io sono contentissima perché lo amo dalla sua prima apparizione a X Factor. La canzone è davvero bella, lui con la voce può fare tutto e la vittoria è meritata! Secondo posto a sorpresa per Lazza, che sentiremo spesso in radio. Terzo posto per Mr Rain che a me è piaciuto davvero tanto. La canzone è così dolce da commuovere. Solo quarto Ultimo, a sorpresa perché ha una fanbase davvero potente e ci si aspettava si giocasse la vittoria con Mengoni. Quinto posto per Tananai che si è preso la sua rivincita dopo l’ultimo posto dell’anno scorso. La canzone poi è un gioiellino e molto attuale visto che parla della guerra in Ucraina. Unica nota negativa: nessuna donna tra i primi cinque e con questo sono 9 anni che Sanremo non viene vito da una cantante. Eppure hanno portato canzoni molto belle, mi aspettavo almeno Elodie e Madame a giocarsi la vittoria sinceramente.

Che dire ora possiamo tornare al fuso orario italiano e riposarci un po’

È tutto per quanto riguarda Sanremo, baci velenosi a tutti

