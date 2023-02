La corte | Tutto sul film del 2016 in onda in prima serata su Rai 5

La prima serata di Rai 5, martedì 14 febbraio 2023, propone un film del 2016. Il titolo è La Corte. Per chi non lo conoscesse, di seguito sono spiegati contenuti della pellicola ed elencati gli attori impegnati nel film.

Cast e regia del film La Corte, in onda su Rai 5

Il regista del film La Corte è Christian Vincent. Nel cast troviamo attori come Fabrice Luchini, Sidse Babett Knudsen, Eva Lallier, Corinne Masiero, Berenice Sand, Miss Ming, Claire Assali, Fouzia Guezoum, Floriane Potiez , Sophie-Marie Larrouy.

La trama

Michel Racine è il protagonista della storia. Fa il Presidente presso la corte di assise di Saint-Omer. Data la sua posizione viene molto rispettato e al contempo temuto tanto che si è guadagnato il soprannome di “giudice a due cifre” (questo in quanto le sue non sono condanne che di solito vanno al di sotto dei due anni). Uomo severo e tutto d’un pezzo, non fa scampo a nessuno, si potrebbe dire manco a sè stesso.

Se da un lato vive questa austera situazione di lavoro, dall’altro nell’ambiente domestico gode dell’indifferenza di tutti, eccezion fatta del suo cane. Non ci sono gioie e emozioni nella sua vita. Nell’arco della sua esistenza ha amato solo una volta, tenendolo praticamente nascosto a tutti. Cinque anni prima dell’ambientazione del film infatti, aveva letteralmente perso la testa per una donna. Trattasi di Ditte Lorensen Coteret, che torna all’improvviso nella sua vita, riaccendendo in questo modo le sue speranze. La donna è stata chiamata infatti nella giuria durante un processo per omicidio che lui presiede.

Curiosità sulla commedia

Possiamo definire la Corte come una commedia al contempo ricca di dramma in cui i veri protagonisti sono sentimenti di cui non si parla, legami che non si vivono, storie d’amore tutt’altro che normali. A 25 anni dal suo ultimo film (“La timida” del 1990) Christian Vincent torna nei panni di regista.