Sei donne – il mistero di Leila, quando esce? Ci sarà una seconda stagione? Trama e cast della nuova fiction RAI

Sei donne- il mistero di Leila è un nuovo prodotto RAI che verrà trasmesso sul canale televisivo italiano dal 28 febbraio 2023 al 14 marzo 2023. Di cosa si tratta? scopriamo trama e cast della fiction e se ci sarà anche una seconda stagione.

Sei donne- il mistero di Leila – trama

Sei donne- il mistero di Leila è una serie crime che vede protagoniste principalmente femminili. La storia ruota attorno alla scomparsa di una ragazza, Leila e ad occuparsi del caso sarà a PM Anna Conti (Sansa), che sviluppa un’ossessione nel voler risolvere il caso anche per via del suo passato. Nel corso della sua indagine, Anna sarà accompagnata da alcune donne che, in un modo o nell’altro, sono coinvolte nella vita di Leila: Michela (Lotito), zia della ragazza; Alessia (Tantucci), allenatrice di Leila; Viola (Ferrari), vicina di casa; Aysha, migliore amica di Leila e Giulia, la madre della ragazza, morta anni prima.

Ognuna di loro ha un segreto da nascondere, e come tutti i crime che si rispettino fino alla fine non si saprà chi è coinvolto davvero nella scomparsa della ragazza. Ci sarà un excursus della vita delle protagoniste e non mancherà la presenza maschile tra cui Alessio Vassallo che interpreta Gregorio, patrigno di Leila.

Sei donne- il mistero di Leila – Cast

Nel cast vi saranno: Maya Sansa, Isabella Ferrari, Ivana Lotito, Denise Tantucci, Alessio Vassallo e Maurizio Lastrico. Tra questi grandi nomi che vantano già una bella carriera alle spalle, compare anche Damiano Gavino, attore emergente reduce dal successo “Un professore”. La serie è diretta da Maria Pia Ammirati, a collaborare con la direttrice di Rai Fiction anche i creatori Ivan Cotroneo e Monica Rametta che hanno già collaborato insieme in passato per altri prodotti RAI ed il regista Vincenzo Marra, al suo debutto in questo genere in quanto si dedica principalmente a documentari.

Le puntate, 3 in tutto, avranno una durata di 100 minuti, dunque all”incirca 1 ora e 40 minuti. Gli episodi si svolgono nel territorio pugliese, la maggior parte delle scene sono state girate a Taranto.

Sei donne- il mistero di Leila – ci sarà una seconda stagione?

Trattandosi di un prodotto che deve ancora essere rilasciato sulle reti televisive non sappiamo ose ci sarà una seconda stagione, ma considerando che la RAI sta ottenendo ottimi riscontri con i prodotti di categoria crime/giallo, è probabile che le vicende di Anna non si fermeranno qui e non basteranno 3 episodi per risolvere il mistero riguardo la scomparsa di Leila.

Per una probabile uscita si dovrà attendere sicuramente la prossima stagione televisiva italiana.