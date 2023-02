Vite al limite, Lacey e Mercedes come stanno oggi? Quanto pesavano e quanto pesano?

Vite al limite, Lacey e Mercedes le due pazienti del famoso Dr. Now come stanno oggi? Il loro percorso è stato uno dei più seguiti del programma e di certo non facile. Adesso però, a distanza di un pò di tempo, quanto pesano? Sono riuscite ad ottenere dei grandi risultati?

Vite al limite, Lacey come sta oggi e come è andato il suo percorso

Piuttosto singolare la storia di Lacey, una donna che ha sviluppato un disturbo alimentare che l’ha portata purtroppo ad accumulare troppi chili che non le hanno più permesso di lavorare. Anche in amore sembra che la giovane non abbia avuto molta fortuna, visto che gli uomini avuti al suo fianco non l’hanno mai aiutata. Ad ogni modo, dopo un pò di tempo la donna ha trovato un compagno che finalmente l’ha aiutata e sostenuta, Ricky il quale l’ha accompagnata ad intraprendere questo percorso a Vite al limite. Così ha donna contattato il dottor Nowzaradan che come ben sappiamo lavora nella clinica di Houston in Texas. Durante il percorso la donna ha avuto diversi problemi. Inizialmente non riusciva a dimagrire tanto da permettere al Dottod Now di poterla operare. Durante il percorso, Lacey ha anche interrotto ogni rapporto con il suo fidanzato. Quando la donna ha chiesto aiuto al Dottore pesava 268 chili. Ma come sta oggi? La donna ha interrotto la sua relazione con Ricky e non sappiamo se sia riuscita a perdere altro peso, perchè non ha più pubblicato nulla sui social.

Il percorso di Mercedes, quanto pesa oggi

Mercedes Cephas è stata una delle protagoniste di Vite al limite. La donna, quando ha iniziato il suo percorso nel 2019 aveva 39 anni, viveva a Cincinnati in Ohio e pesava 350 kg. Durante i mesi della cura, purtroppo i risultati non sono stati entusiasmanti, perchè pare che abbia perso solo 37 kg arrivando a 313 chilogrammi. Non è stata esclusa dal programma ma non è riuscita ad ottenere grandi risultati. La foto pubblicata non è proprio recente ma purtroppo non da informazioni sulla sua attuale condizione fisica. Sappiamo che ha lanciato una campagna di raccolta fondi per permettersi l’operazione.