Courtney Cox entra nella storia: è nella Walk of Fame| Ma quei funghetti ad Harry…

Courtney Cox entra nella storia. Si conquista la sua stella sulla Walk of fame di Hollywood ma fa parlare di sé anche per i funghetti allucinogeni offerti al principe Harry. Perché ha ottenuto la stella di Hollywood e dov’è la verità riguardo la storia con il marito di Meghan? Ve lo raccontiamo!

Courtney Cox e la sua stella ad Hollywood

Courtney Cox ha ricevuto la sua stella sulla Walk of Fame, precisamente la numero 2750. L’attrice è diventata nota al pubblico per il suo ruolo di Monica Geller nella popolare sitcom Friends, serie tv che è stata una vera e propria esperienza per la donna. E’ stato lì che ha conosciuto le colleghe, ormai amiche da decenni, Lisa Kudrov (Phoebe) e Jennifer Aniston (Rachel) che hanno accompagnato Courtney durante la cerimonia spendendo belle parole per lei.

“Essere amico di Courtney significa essere la sua famiglia, e lei è responsabile di tutto ciò. Da quando l’abbiamo incontrata, è stata immediatamente inclusiva, calorosa, amorevole, interessata a tutto ciò che ti riguarda” ha detto la Aniston, mentre Lisa ha aggiunto: “Sei la definizione di cosa significhi essere un essere umano bello, talentuoso e, cosa più importante, un essere umano veramente buono”.

Courtney ha ingraziato tutti, affermando che ha iniziato davvero a credere nel “I’ll be there for you” e ha rivolto un pensiero a sua figlia Coco, ricordandole che lei può brillare di luce unica.

Courtney Cox e la storia dei funghetti

La storia che collega la star di Scream e il principe Harry in realtà ha un che di divertente. Courtney si è ritrovata coinvolta nei racconti che Harry ha descritto nella sua biografia “Spare”. il ragazzo ha raccontato infatti che nel 2016, durante un viaggio oltreoceano si è ritrovato con degli amici ospite a casa della donna. Era emozionato all’idea di essere nella casa di Monica Geller “Ero confuso perché… Era Monica. E io ero simile a Chandler. Mi chiedevo se sarei riuscito a trovare il coraggio per dirglielo. Ci sarebbe stata abbastanza tequila in California per darmelo?“. aveva detto, ritrovandosi dunque ospite con l’attrice, la quale ha fatto passare alcuni giorni i suoi ospiti da soli (a causa di trasferta) per poi tornarvi e lasciando che rimanessero il tempo che volevano.

Gli ospiti oltre alla tequila hanno ritrovato in frigo dei funghi black diamond al cioccolato nel frigo e quando è stato detto loro che potevano servirsi, lo stesso principe Harry non se l’è fatto ripetere due volte, inebriandosi con l’effetto degli allucinogeni. Courtney però ha dichiarato di non averli mai offerti personalmente, ma in ogni caso, era a scapito degli ospiti decidere se provarli o meno, e come sappiamo Harry non si è mai fatto alcun problema riguardo il provare alcol o droghe.