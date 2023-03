Candida | Curiosità sull’opera teatrale in onda su Rai 5

“Candida” è un’opera teatrale scritta dal drammaturgo britannico George Bernard Shaw. È stata pubblicata per la prima volta nel 1898 ed è stata rappresentata per la prima volta a New York nello stesso anno. Andrà in onda nel pomeriggio di Rai 5, mercoledì 1 marzo 2023. Ecco qualche info in merito

Come la critica accoglie Candida

L’opera teatrale ha ricevuto recensioni positive ed è considerata una delle opere più rappresentative di Shaw. “Candida” è stata adattata in molte lingue e rappresentata in teatri di tutto il mondo.

L’opera ha anche ispirato numerose opere cinematografiche, televisive e radiofoniche, nonché opere musicali e opere liriche. In particolare, l’opera lirica “Candida” è stata composta dal compositore statunitense Samuel Barber nel 1953, con un libretto adattato da Gian Carlo Menotti. La sua prima rappresentazione si è tenuta al Teatro alla Scala di Milano nello stesso anno.

La trama

“Candida” è un’opera teatrale in tre atti che ruota attorno alla figura di Candida, la moglie del pastore James Morell. La trama si svolge nella casa della famiglia Morell nella periferia di Londra alla fine del XIX secolo.

Il giovane poeta Marchbanks, un ammiratore di Morell e della sua carriera, entra in scena e si innamora di Candida. Tuttavia, non appena James Morell viene a conoscenza dei sentimenti di Marchbanks per sua moglie, la situazione diventa sempre più complessa.

Candida si ritrova al centro della situazione e deve scegliere tra il marito, che è impegnato nella sua carriera di pastore, e il giovane e romantico poeta Marchbanks, che rappresenta la passione e l’entusiasmo della giovinezza. Candida affronta le sue scelte personali e le conseguenze che queste avranno sulla sua vita e sulla sua famiglia.

L’opera tocca temi come la scelta tra passione e responsabilità, l’amore e l’amicizia, e la figura della donna nella società vittoriana. La trama si sviluppa attraverso dialoghi argomentati e brillanti, tipici dello stile di scrittura di George Bernard Shaw.