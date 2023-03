Ilary Blasi e Alvin, cosa succede? Il mistero degli audio inediti: “Ancora una goccia e il vaso trabocca”

Ilary Blasi e Alvin sono proprio ai ferri corti, ma cosa sta accendendo tra i due? E’ da qualche settimana che si parla di una possibile lite avvenuta tra i due, molto probabilmente nel corso della scorsa edizione dell‘Isola dei famosi. Adesso però la situazione sarebbe degenerata e proprio in queste ore lo storico inviato dell’Isola ha pubblicato un post al veleno. Ma cosa sta accadendo?

Ilary Blasi e Alvin, lui minaccia di pubblicare gli audio

Ilary Blasi e Alvin sarebbero davvero ai ferri corti e qualcosa sembra sia accaduto tra i due. Dopo alcuni rumors pubblicati negli ultimi giorni, sembra che adesso sia arrivata la conferma del fatto che effettivamente qualcosa sia accaduto. Lo storico inviato dell’Isola dei famosi sul suo profilo Instagram avrebbe pubblicato uno screenshot con dei vocali tra lui e la conduttrice Ilary Blasi. Alvin avrebbe minacciato di pubblicare anche gli audio tra lui e la conduttrice del reality. “Sono a tanto così dal pubblicare l’audio. Ancora una goccia e il vaso trabocca”, ha scritto Alvin a corredo del post. Ma non è finita qui, visto che Alvin ha anche aggiunto degli hashtag«#adessobasta #masipuò #dopotutto #delusione».

Verità o solo pubblicità?

Molti hanno commentato questo post sospettando che in realtà sia tutta una trovata pubblicitaria per l’inizio della nuova edizione del reality. Alcuni utenti social hanno sottolineato il fatto che Alvin possa aver fatto dell’ironia con questo post, perchè non pensano che Alvin possa aver fatto un post del genere con cattiveria. Qualche altro, invece, avrebbe parlato di una trovata pubblicitaria per l’inizio dell’Isola dei famosi, il reality che dovrebbe andare in onda il prossimo mese di aprile. Staremo a vedere nelle prossime ore cosa accadrà.