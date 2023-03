Jaco The Film | Di cosa tratta il docufilm in onda su Rai 5 in seconda serata

“Jaco, The Film” è un documentario del 2014 sulla vita e la carriera del leggendario bassista jazz Jaco Pastorius. Il film è stato diretto da Paul Marchand e Stephen Kijak, ed è stato prodotto da Robert Trujillo, bassista dei Metallica. Andrà in onda nella seconda serata di meroledì 1 marzo 2023 su Rai 5. Ecco qualche curiosità.

Il contenuto di Jaco The Film

Il documentario include interviste con musicisti come Herbie Hancock, Wayne Shorter, Joni Mitchell e Sting, nonché immagini d’archivio e performance dal vivo di Pastorius. Il film esplora la sua tecnica innovativa e il suo impatto sulla scena musicale jazz e fusion.

“Jaco, The Film” è stato ben accolto dalla critica e ha ricevuto diversi premi, tra cui il premio per il miglior documentario al Montreal Jazz Festival. Il film è disponibile per la visione su piattaforme di streaming.

Le recensioni positive

Tra le recensioni positive, emerge quella che ha definito il film “un omaggio stimolante e appassionante” a Pastorius, Tuttavia alcuni critici hanno criticato il film per aver tralasciato alcuni aspetti importanti della vita di Pastorius o per aver presentato un ritratto troppo idealizzato del musicista. Tuttavia, nel complesso, “Jaco, The Film” è stato considerato un tributo toccante e rispettoso alla vita e alla musica del leggendario bassista jazz.

Curiosità sul docufilm

Il film è stato prodotto dal bassista dei Metallica, Robert Trujillo, che è un grande ammiratore di Jaco Pastorius e ha anche suonato con lui in passato. Include immagini rare e inedite di Jaco Pastorius, tra cui filmati d’archivio della sua infanzia e dei suoi primi anni come musicista.

Il film ha richiesto cinque anni di lavoro per essere completato, poiché i registi hanno dovuto raccogliere interviste e immagini d’archivio da fonti in tutto il mondo. Il basso “Bass of Doom” di Jaco Pastorius, che ha suonato per gran parte della sua carriera, è stato restaurato appositamente per il film e viene mostrato in molte scene. Il figlio di Jaco, John Pastorius, Jr., ha suonato il basso in alcune delle registrazioni originali di Jaco utilizzate nel film.