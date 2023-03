Stranger Things 5, quando esce? Sarà l’ultima stagione? Trama e spin-off

Stranger Things è una delle serie di maggior successo degli ultimi anni. Con la sua storia tra utopia, fantascienza e amicizia ha fatto innamorare i telespettatori e crescere il mercato in maniera pazzesca, pensate che è anche in apertura un negozio completamente dedicato alla serie a due passi dal Duomo a Milano.

La popolare serie dei fratelli Duffer è stata rilasciata su Netflix dal 2016 ed attualmente è formata da quattro stagioni che hanno lasciato i fan con il fiato sospeso fino all’ultimo nel guardare la lotta tra i protagonisti e il Sottosopra. Fervente è l’attesa del capitolo finale.

Stranger Things 5 – quando esce e di cosa parlerà?

Ci siamo lasciati con Hawking distrutta, la crepa creata da Vecna a dividere il mondo reale dal sottosopra, il male non è stato ancora del tutto sconfitto e soprattutto non sappiamo se il dottor Brenner è davvero morto o meno. La quinta stagione si concentrerà su queste tematiche e vedrà i protagonisti affrontare l’ultima battaglia finale. Probabilmente, data la reale crescita del cast, ci sarà un bel salto temporale.

Per quanto riguarda una data, le riprese della quinta stagione sono appena iniziate. Si potrebbe ipotizzare che il capitolo finale uscirà nel 2024 ma non vi sono certezze sul periodo in quanto c’è un bel lavoro dietro da effettuare. Dalla trama alla scelta degli effetti speciali giusti per chiudere con il botto e dare ai fan un epico epilogo che potranno sicuramente ricordare negli anni a venire.

Stranger Things – i fratelli Duffer lavorano sugli spin-off

Dopo aver smentito l’uscita di uno spin off su Undici, i fratelli Duffer hanno parlato del primo vero spin-off riguardante la serie: un prequel a teatro.

Uno dei primi riadattamenti della serie TV, collegato comunque al prodotto originale è la riduzione teatrale, progetto dei fratelli Duffer con Jack Thorne e Kate Trefy. Lo spettacolo si chiamerà Stranger Things: the First Shadow e debutterà a Londra alla fine del 2023, raccontando l’origine di tre grandi personaggi: Vecna, Hopper, Joey e Bob. rispettivamente interpretati da Jamie Campbell Bower, David Harbour, Winona Ryder e Sean Astin. Le vicende si svolgeranno 25 anni prima della trama principale e la sinossi ufficiale recita:

“Hawkins, 1959: una città normale con problemi normali. L’auto del giovane Jim Hopper non parte, la sorella di Bob Newby non prenderà sul serio il suo programma radiofonico e Joyce Maldonado vuole solo diplomarsi e andarsene dalla città. Quando arriva il nuovo studente Henry Creel, la sua famiglia scopre che un nuovo inizio non è così facile… e le ombre del passato sono molto grandi”